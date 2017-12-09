NBA》雷納德歸隊首戰再延後！ 最快下週作客小牛能復出

雷納德歸隊首戰再延後。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺看板球星雷納德（Kawhi Leonard）歸隊首戰再延後！美媒報導雷納德無法如期於明天作客太陽的比賽復出，最快要等到下週客場對小牛的「德州內戰」才能回場比賽。

因右大腿股四頭肌肌腱炎所擾、本季至今一場未打的雷納德，目前已跟著球隊練習進行五對五對抗，受訪時透露復健近況順利，覺得自己相當健康，只需稍加調整很快就能歸隊，美媒曾報導雷納德有機會於上週作客雷霆之戰復出，但最終未能如願。

聖安東尼奧當地媒體隨後報導，雷納德有可能於明天客場對太陽的比賽回歸，但ESPN今天更新消息，雷納德本季初登場確定再度延後，雖然尚未決定確切日期，但把目標放在下週二客場對小牛回場比賽。

雷納德上季場均25.5分3.5助攻為生涯新高，季後賽扭傷腳踝後被迫休兵養傷，本季季前訓練營時再傳右腿肌腱炎傷情，積極復健後已漸進恢復練習強度，從個人訓練、2對2、3對3對抗，進展至球隊練習，退役球星鄧肯（Tim Duncan）和波納（Matt Bonner）也持續提供協助。

馬刺目前以17勝8敗暫居西部第三，落後第一的火箭3場勝差，近10戰收下8勝正值二連勝，今將於主場對上東部龍頭塞爾提克，明展開客場三連戰，依序對上太陽、小牛、火箭。

雷納德最快下週對小牛回歸。（資料照，歐新社）