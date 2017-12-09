NBA》羅斯歸隊重啟復健 坦言左踝長骨刺不排除動刀

羅斯歸隊復健延續職涯。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕日前因傷告假的騎士控衛羅斯（Derrick Rose）已歸隊繼續復健，今受訪時透露左腳踝有骨刺問題，若復健成效不如預期可能得開刀治療，除了再度感謝球隊的支持與諒解，也強調延續職業生涯的決定與錢完全無關。

歸隊後首度受訪的羅斯表示，非常感謝整個球隊的包容，讓他能維護個人隱私、維持對的心理狀態、保有打球的快樂，自己現階段的首要任務就是努力復健，「我得熬過復健過程、試著讓腳踝好起來，我有骨刺問題，這我沒跟別人說過，當時我只想自己熬過全部。現在就是盡量把受傷的地方穩定下來，然後再去加強腿部，手術也有可能，這沒人說得準。」羅斯說。

被問到在請假缺陣期間，究竟有多接近做出退休決定，羅斯選擇拒絕回答，對於外界質疑他是因為龐大代言品牌收入才繼續打球，羅斯直接回應：「我一點也不在乎（代言費），無意冒犯，但我真的他Ｘ的不在乎錢，這完全無關，我已經存夠錢，想離開就會離開，就像我說的，我會回到這裡、開始復健只是第一步，現在一切都很清楚，就是盡力幫助球隊、看看成果如何。」

羅斯透露左踝長骨刺。（資料照，美聯社）

有記者提問在缺陣期間是否曾向騎士要求交易，羅斯立即否認：「不、不、不、不、不、不，交易？不。拜託好嗎，我可是在聯盟最棒的球隊之一，我幹嘛要求被交易？他們已經給了我所有的機會，我只想好好打球。」羅斯說，隨後證實自己的確有向隊友道歉，感謝大家對他的諒解，「我來，是來幫助球隊、是來贏球的，這是我決定回來的其中一個原因。」

騎士在羅斯缺陣期間衝出13連勝，加上主控I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）近期有望傷癒歸隊，外界預估羅斯未來的上場時間將大幅縮減，對於自己可能的替補角色，羅斯說：「我會擔心嗎？不、不、完全不，能打球都好，我只想打球、贏球，其他我都不在乎，對於球隊我只有感謝，我只想每天按部就班把事情做好，尤其現在復健相當關鍵。」

羅斯隨後再度感謝騎士總管，表示：「他理解我、他能理解我，這在我的職業生涯裡特別難得，真的很難讓別人理解我、尤其是他又是管理階層的人，他就是瞭解我、傾聽我、試著幫我整理思緒。」對於隊友也是感激不盡：「一切都是愛，來這邊是我這輩子做過最棒的決定之一，有一群好傢伙只專注於籃球、試著做得更棒，這就是我整個職業生涯所追求的。」羅斯說。

羅斯只想好好打球、幫助球隊。（資料照，USA Today Sports）