MLB》大谷翔平加盟天使 權威記者點出決勝原因

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今宣布加盟天使隊，著實讓不少人感到意外，不過從他聲明稿中提到兩個關鍵字，「和球隊真正連結」、「最棒的環境」，說明為何這位日本二刀流巨星會愛上這支低迷許久的球隊。

美國媒體「halosheaven」分析幾項大谷抉擇因素，包括天使有西岸小市場球隊的感覺，實際上卻有大市場規模；有龐大亞裔、日裔美國人的社群；有指定打擊；還有位在亞利桑那州的春訓基地，這讓他們在7隊競爭中有一席之地。

此外，天使國際簽約金有231萬5000美元，排名競爭者第3名，不過錢向來不是大谷優先考量，經紀公司也發布聲明表示，大谷加盟天使的動機不是時區和市場。因此，幕後推手便相當重要，知名記者羅森索透露，天使總管艾普勒（Billy Eppler）是最大功臣。

「艾普勒真的做到了，功勞100%在他身上，從大谷高中時就緊跟著他，我相信他在報告中發揮得淋漓盡致，這要給他一個肯定。」羅森索引述一名經紀人的說法寫道。

有趣的是，艾普勒曾以「洋基隊」身分造訪日本、追蹤大谷，他從2004年季後就在洋基任職，從球探一路升至助理總管，後來在2015年10月轉戰天使成為總管，也把過去無數次調查大谷的個人經驗，轉換成更為精準、個人化的報告，成功擄獲大谷。

天使總管艾普勒（中）曾是洋基隊助理總管，他幫洋基調查大谷，以及轉戰天使持續追蹤的親身經驗是脫穎而出的最大關鍵。（取自alchetron）