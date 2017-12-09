MLB》大谷翔平選擇天使 達比修貼圖造成轟動

大谷翔平（中）將跟楚奧特（佐）、普侯斯（右）等超級巨星聯手。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平宣布加盟天使，造成社群媒體轟動，尚未尋獲新東家的達比修有，更在推特PO出天使符號，立即造成網友瘋狂，以為他也要去洛杉磯跟大谷聯手，「快去天使隊，想看你們同隊！」

除了達比修有之外，天使隊看板球星楚奧特（Mike Trout）也在推特貼出「眼睛」的表情符號，有網友笑稱，「世界上打擊最強的野手和打擊最強的投手聯手啦！」、「想趕快看到你們兩個聯手殺翻大聯盟」

天使投手修梅克（Matt Shoemaker）也歡迎大谷的到來，「耶誕老人的禮物有點太早來了，我的朋友，歡迎你。」天使重砲手阿普頓（Justin Upton‏）則說，「現在我好興奮啊......」

— Mike Trout （@MikeTrout） 2017年12月8日

Well well boys, I guess Santa let us open a gift a little early! Welcome my friend, welcome! — Matt Shoemaker （@MattShoe52） 2017年12月8日