MLB》大谷翔平選擇天使 達比修貼圖造成轟動

大谷翔平(中)將跟楚奧特(佐)、普侯斯(右)等超級巨星聯手。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕大谷翔平宣布加盟天使,造成社群媒體轟動,尚未尋獲新東家的達比修有,更在推特PO出天使符號,立即造成網友瘋狂,以為他也要去洛杉磯跟大谷聯手,「快去天使隊,想看你們同隊!」

除了達比修有之外,天使隊看板球星楚奧特(Mike Trout)也在推特貼出「眼睛」的表情符號,有網友笑稱,「世界上打擊最強的野手和打擊最強的投手聯手啦!」、「想趕快看到你們兩個聯手殺翻大聯盟」

天使投手修梅克(Matt Shoemaker)也歡迎大谷的到來,「耶誕老人的禮物有點太早來了,我的朋友,歡迎你。」天使重砲手阿普頓(Justin Upton‏)則說,「現在我好興奮啊......」

Well well boys, I guess Santa let us open a gift a little early! Welcome my friend, welcome!