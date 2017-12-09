NBA》少柯瑞、沒外線的勇士 杜蘭特轟本季新高驚險收6連勝

杜蘭特轟下本季新高36分，助隊奪6連勝。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士少了「萌神」柯瑞（Stephen Curry）、三分球又投不進，衛冕軍要靠誰才能邁向勝利？杜蘭特（Kevin Durant）挺身而出，攻下本季新高36分，且團隊還送出15記麻辣鍋給對手，最終以102：98擊敗地主活塞，取得6連勝，且是隊史首度客場6連戰全勝。

勇士上半場打完以46：50落後，衛冕軍第3節靠著杜蘭特單節13分挹注，打出31：17攻勢，反倒帶著10分領先進入末節，即便活塞在讀秒階段還追至2分差，且勇士李文斯頓（Shaun Livingston）2罰皆墨，想不到活塞主控R.傑克森（Reggie Jackson）卻腦充血直接切入失手，讓勇士驚險收下6連勝。

R.傑克森（左）。（法新社）

杜蘭特原本本季最高分為35分，至今僅2場比賽逾30分，絲毫不見是位曾得過聯盟得分王的好手，不過，這回在戰友柯瑞缺陣下，他勢必得扮演頭號攻擊箭頭，全場出手23次命中12球，包括4顆三分彈及罰球10投9中，轟進全隊最高36分、10籃板、7助攻與5阻攻。

K.湯普森（Klay Thompson）投18中8，包括三分球9投2中，攻下21分；D.格林（Draymond Green）2分、6籃板及、13助攻及6阻攻，即便得分並不亮眼，稱職扮演進攻發動機角色。值得一提的是，勇士在柯瑞缺陣下，此仗三分球僅投進7顆，命中率只剩26.7％。

湯普森。（法新社）

活塞卓蒙德（Andre Drummond）手感不理想，9次出手僅中2球，攻下8分外帶17籃板、4助攻；T.哈里斯（Tobias Harris）11分進帳；布萊德利（Avery Bradley）投進25分是全隊最高；主控R.傑克森拿到16分，有14分集中在上半場。活塞團隊砍進12顆三分球，命中率44.4％，但二分球命中率竟然不到40％。

布萊德利。（今日美國）