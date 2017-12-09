NBA》大秀灌籃飆分 字母哥率公鹿逆轉小牛（影音）

2017/12/09 12:55

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今在主場迎戰小牛，看板球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）斬獲27分11籃板雙十表現，米德爾頓（Khris Middleton）末節接管比賽獨拿12分，率公鹿克服二位數落後以109：102逆轉贏球，收下近6戰第5勝續居東部第四。

公鹿今對上西部爐主小牛並未討到便宜，開賽後慘遭小牛四成命中率的外線狂轟，半場打完暫以49：54落後，易籃後公鹿甦醒追分，把握跳投並改善防守做出回應，字母哥也展現希臘怪物的優異體能，演出三分線收球爆扣、歐洲步灌籃美技飆分，公鹿於第三節後段衝出12：0強攻以77：76反超前。

末節雙方持續拉鋸緊咬比分，比賽倒數4分多鐘時換公鹿米德爾頓霸氣接管比賽，單節6投5中包含兩顆三分球，最後4分鐘猛攻12分率公鹿突圍，包含一次關鍵的4分打甩開小牛糾纏，此役砍進5顆外線攻下全場最高31分，控衛布雷德索（Eric Bledsoe）貢獻24分送出4助攻，另有3抄截2阻攻。

字母哥此役力搏43分鐘，以五成命中率攻下全隊次高27分，外帶11籃板2抄截2阻攻表現，連續15場單場得分超過20分為公鹿隊史第四位達陣，名人堂球星賈霸「天鉤」（Kareem Abdul-Jabbar）為其中一人。

小牛先發後衛麥休斯（Wesley Matthews）此役外線7投5中，進帳29分寫本季個人新高，H.巴恩斯（Harrison Barnes）貢獻18分8籃板，精神領袖諾威斯基（Dirk Nowitzki）先發打28分鐘投進2顆三分球，獲11分5籃板另有2次抄截。

字母哥禁區強攻頻頻爆扣。（美聯社）

米德爾頓末節爆發轟下31分。（歐新社）

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