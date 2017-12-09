LOL明星賽》首輪三戰全勝！ BeBe：五人配合很完美

BeBe接受現場Garena主持人採訪。（取自YOUTUBE）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》全明星賽進入第二日賽程，LMS賽區台灣明星隊總計三戰全勝，篤定以A組第一晉級次輪，其中，AD選手J Team BeBe雖然在今年宣布退休，但26歲的他連兩日打出好表現，首日的燼更是打出五連殺、今日的崔絲塔娜也打出4/0/3的優異數據，更單殺掉卡蜜兒。賽後，BeBe也接受現場Garena主持人採訪，全文如下：

Jessie：先向大家自我介紹一下。

BeBe：大家好我是BeBe。

Jessie：很開心耶，大家有預想到會三勝小組第一嗎？

BeBe：應該是沒想過，像我自己就是讓自己這次比賽不要當拖油瓶就好，沒想到這次打得還不錯。

Jessie：你有點太謙虛了，畢竟你昨天才拿五連殺，表現這麼好，我們也知道這次是你最後一次參加明星賽，這次有甚麼特別意義？

BeBe：我覺得算是滿重大的意義吧！代表我以後再也不會來打這種比賽了，所以我會很懷念現在的比賽時刻，我要好好把握住接下來的每一場。

Jessie：沒有後悔退休嗎？

BeBe：應該是不會後悔，都26歲了。

Jessie：昨天拿出兩場燼、今天拿出砲娘，燼好像都是帶藍色系的彗星，砲娘是紅色系強攻，想問這兩類型的AD英雄會怎麼選擇？

BeBe：現在如果有帶藍色彗星的打線會比較強，如果對面是燼或法洛士，我的崔絲塔娜前期線上壓力會很大，這版JG威力又很強，下路會很容易失守，就會帶藍色系來打線，比較保險。

Jessie：以第一名晉級，這兩日怎麼看五人的配合？

BeBe：應該是很完美吧，我就是當聽CALL的那個，他們就是做他們的，我就打得很舒服，也沒甚麼在講話。

Jessie：你躺分嗎？

BeBe：應該也不算，我之前聽說AD是比較吃操作的位置，你講越多話可能操作反而下滑，反正大家都這麼會CALL，我就專注操作就好，不要像我燼那個銅閃就好了。

Jessie：另外一組其實不確定對手，怎麼看明日戰況？

BeBe：我覺得那邊非常激烈，應該沒想到會這麼激烈，另一組一般來說是LPL跟NA會晉級，現在變成很激烈，我也不知道怎麼辦。

Jessie：你有比較想要對到誰嗎？

BeBe：對我來說就是先不要遇到LPL都還好，Uzi對我來說是很大的陰影，越晚遇到他我會越有自信。