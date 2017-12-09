NBA》詹皇「準大三元」無用 騎士13連勝全毀在這人手上！

騎士終止13連勝。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕騎士今在溜馬主場欲挑戰締造隊史最長連勝紀錄，詹姆斯（LeBron James）也用盡全力繳出「準大三元」成績單，想不到溜馬新一哥歐拉迪波（Victor Oladipo）全場轟進33分，有25分來自下半場，率隊以106：102氣走騎士，也讓騎士吞下近1個月以來的首敗，終止13連勝。

詹姆斯上半場18分，助騎士取得63：57領先，不過，溜馬新一哥歐拉迪波在第三節大顯神威，單節轟進20分，率隊翻轉戰局，也讓騎士陷入苦戰之中，溜馬以3分之差領先進入末節。

騎士、溜馬在末節瘋狂打鐵，兩隊在第4節進行近9分鐘，竟然才都拿到6分，即便騎士也持續在後頭緊咬不放，但歐拉迪波在最後1分01秒飆進三分球，率隊取得6分領先，最終也讓騎士在客場空手而歸。

詹姆斯繳出29分、10籃板及8助攻。（美聯社）

溜馬賽前場均能投進10顆三分球，在以大量三分投射為主的時代，此成績只能排在聯盟中後段班，騎士則是聯盟場均12顆則是聯盟第3多，想不到，此役溜馬單場飆進15顆、命中率38.5％力壓騎士的11顆、30.6％命中率。

溜馬5人得分雙位數，歐拉迪波6顆三分球，轟進33分、7籃板與5助攻；M.透納（Myles Turner）15分、7籃板與3阻攻；T.楊恩（Thaddeus Young）13分、波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）10分、喬瑟夫（Cory Joseph）12分。

詹姆斯出手22投12中，但三分球僅5投1中，繳出29分、10籃板及8助攻；洛夫（Kevin Love）20分、6籃板與2助攻；J.R.史密斯（J.R. Smith）是陣中少數三分球有50％命中率的球員，10次出手投進5顆三分，攻下15分，全隊就3人得分上雙，也無緣締造隊史連勝新猷。

歐拉迪波轟進33分、7籃板與5助攻。（美聯社）