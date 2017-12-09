NBA》吉諾比利致勝三分彈 厄文轟36分遭馬刺逆轉（影音）

Ginobili heroics.



Manu hits the game winner for the @spurs and they go on to defeat the @celtics 105-102! #GoSpursGo pic.twitter.com/TNL2o9iou4 — NBA （@NBA） 2017年12月9日

〔體育中心／綜合報導〕東部霸主塞爾提克今挾四連勝氣勢踢館馬刺，明星主控厄文（Kyrie Irving）首節獨拿17分轟下全場最高36分，可惜最後一擊失手沒能逼出延長賽，馬刺老將吉諾比利（Manu Ginobili）替補上陣扮演關鍵先生，半場先投進壓哨逆轉三分球，末節最後5秒再飆進致勝三分彈，率馬刺以105：102力退塞爾提克收下三連勝。

此役是厄文以面具俠造型上陣的第13場比賽，此役之前的12戰厄文場均26.1分、期間命中率5成37，外線命中率4成30，賽前預告將是最後一次戴面具出賽的厄文，此役首次出手就投進三分球，塞爾提克開賽11：0讓馬刺喊暫停，厄文手感火燙無法擋，單節外線5投4中轟下17分，率塞爾提克衝出二位數領先，隨後被下場休息。

次節剩6分多鐘厄文時回到場上，以跑轟爆扣繼續飆分，但馬刺把握外線與罰球逐漸追回分數，上半場倒數4秒馬刺最後一波進攻，吉諾比利在弧頂接球出手，飆進壓哨大號三分球，助馬刺以56：55反超前，半場一路落後的馬刺首度取得領先。易籃後雙方出手頻打鐵，但仍由馬刺掌握微幅領先，塞爾提克J.布朗（Jaylen Brown）在第三節尾聲連2灌得手，單節10分率塞爾提克要回領先。

MANU GONNA MANU AT THE BUZZER! pic.twitter.com/1khF8AplmM — San Antonio Spurs （@spurs） 2017年12月9日

末節雙方持續緊咬比分，戰況膠著形成緊張拉鋸戰，最後1分半鐘兩隊以102：102平手，厄文外線、後仰跳投嘗試都沒進，兩隊將近1分多鐘都沒得分，比賽倒數25秒吉諾比利抓下防守籃板，反攻組織最後一波進攻，與隊友成功搭配掩護，於最後5秒拔起出手飆進超前三分球，馬刺取得105：102領先。

塞爾提克隨後連喊兩次暫停、雖成功執行戰術製造出手機會，但厄文底線三分球出手沒進未能逼出延長賽，馬刺靠吉諾比利的關鍵三分球激情逆轉勝，厄文賽後隨即脫下面具，主動上前擁抱吉諾比利向前輩致意。

這是吉諾比利生涯第6次在正歸賽第四節、或延長賽倒數10秒飆進超前分，此役外線出手4投2中都是助球隊取得領先的關鍵球，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）先發打35分攻下27分10籃板，P.加索（Pau Gasol）上陣25分鐘繳14分11籃板雙十成績單。

吉諾比利飆進致勝三分球。（USA TODAY Sports）

吉諾比利扮演關鍵先生。（USA TODAY Sports）

厄文轟下36分不敵馬刺。（美聯社）