澳職》沒有極限！ 林智勝單場雙響+神奇美技（影音）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲棒球聯盟俠盜隊今再戰藍襪，林智勝演出澳洲生涯首次單場雙響砲，連2場比賽開轟，打擊手感發燙。

1局下，林智勝面對藍襪投手安德森（Craig Anderson），在1好1壞將球轟出中外野，送回壘上擁有2年大聯盟資歷的盧茲（Donald Lutz）。被砲轟的安德森，過去有9年小聯盟資歷，防禦率3.90。

2局上，林智勝秀出守備美技，在三壘界外區一個長傳，將在小聯盟海盜隊有23次盜壘的蘇伊齊（Michael Suchy）刺殺出局，被澳職推特大讚「神奇」，攻守俱佳。

2局下，林智勝又從安德森手中轟出第二發全壘打，澳洲生涯首次單場雙響，被澳職推特稱為「林來瘋」，前2局灌進3分打點，目前累積3轟排名全隊第3，打點13分排名第2。

開轟影片

AKE gets the scoring going! A two run blast from the Taiwanese legend gives the @BrisbaneBandits an early lead! #ABLSoxBandits pic.twitter.com/fxBO20XbYD — ABL （@ABL） 2017年12月9日

第二轟影片

BACK TO BACK HOMERUN FOR AKE #BELIE3VE pic.twitter.com/iMnAiLANXU — Brisbane Bandits （@BrisbaneBandits） 2017年12月9日

守備美技影片