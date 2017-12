澳職》沒有極限！ 林智勝單場雙響+神奇美技（影音）

〔體育中心/綜合報導〕澳洲棒球聯盟俠盜隊今再戰藍襪,林智勝演出澳洲生涯首次單場雙響砲,連2場比賽開轟,打擊手感發燙。

1局下,林智勝面對藍襪投手安德森(Craig Anderson),在1好1壞將球轟出中外野,送回壘上擁有2年大聯盟資歷的盧茲(Donald Lutz)。被砲轟的安德森,過去有9年小聯盟資歷,防禦率3.90。

2局上,林智勝秀出守備美技,在三壘界外區一個長傳,將在小聯盟海盜隊有23次盜壘的蘇伊齊(Michael Suchy)刺殺出局,被澳職推特大讚「神奇」,攻守俱佳。

2局下,林智勝又從安德森手中轟出第二發全壘打,澳洲生涯首次單場雙響,被澳職推特稱為「林來瘋」,前2局灌進3分打點,目前累積3轟排名全隊第3,打點13分排名第2。

開轟影片

AKE gets the scoring going! A two run blast from the Taiwanese legend gives the @BrisbaneBandits an early lead! #ABLSoxBandits pic.twitter.com/fxBO20XbYD