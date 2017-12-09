LOL明星賽》台灣蛇蛇敗給南韓PraY 單挑賽首輪止步

蛇蛇不到4分鐘就敗下陣來，止步首輪賽事。（取自YOUTUBE）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》全明星賽進入第二日賽程，下午進行的中路單挑賽首場由台灣代表「蛇蛇」SwordArT迎戰南韓代表PraY，雙方各自選出「納瑟斯」與「路西恩」，蛇蛇想靠著納瑟斯的洗兵優勢拚100隻小兵，但PraY不讓其計畫得逞，開局就不斷強攻換血，讓蛇蛇在不到4分鐘就敗下陣來，止步首輪賽事。

隨後本日所有對戰組合已經賽畢，明日將進行的四強賽將由北美Bjergsen對上東南亞Jisu、中國Uzi對上南韓PraY。

蛇蛇選出「納瑟斯」、PraY選擇「路西恩」。（取自YOUTUBE）



主司輔助的蛇蛇在先天對戰要打主攻AD的PraY本來就有不小難度，也因此他選擇有洗兵與持續傷害優勢的「狗頭人」納瑟斯出場，而PraY則是拿出輸出十分兇狠的路西恩。

開局路西恩不給納瑟斯穩穩洗兵的機會，不斷上前強攻換血，納瑟斯撿不了尾兵，不到兩分鐘就漏了一波兵，但隨著時間推移，狗頭人的洗兵優勢還是有慢慢出來，而路西恩此時選擇回家補裝，買出吸血鬼權杖，拚續戰力。

路西恩進塔準備收頭。（取自YOUTUBE）

雙方二度交戰，路西恩再度上前換血，更佔據位置優勢搶下納瑟斯的補包，但蛇蛇仍想要搶回來，走上前正面交火，但技能施放位置及傷害都不夠力，很快就被打到殘血逼出光盾後撤退，PraY見機追進塔中，給予致命一擊、收下人頭，不到四分鐘就拿下勝利。

蛇蛇不到4分鐘就敗下陣來。（取自YOUTUBE）

打敗蛇蛇與Rekkles後，PraY明日將要對上中國Uzi。（取自YOUTUBE）

其他單挑對決勝果：

EU Rekkles 勝 v.s. TUR Zeitnot 敗

KR Faker 敗 v.s. Bjergsen 勝（進四強）

SEA Jisu 勝（進四強） v.s. CN Meiko 敗

CN UZI敗 v.s. BR brTT 勝（進四強）

KR PraY勝（進四強） v.s. EU Rekkles 敗