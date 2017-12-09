威力盃》百萬獎金落空 桃園爆冷未晉4強

桃園市爆冷未晉威力盃4強，只能領到5至8名的5萬元獎金。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／花蓮報導〕「選手太不專注了!」桃園市原本只差一出局就能晉4強，結果卻遭雲林縣逆轉，總教練李政達認為就輸在專注度不足，希望給球員一個警愓；桃園首度在威力盃未晉4強，與冠軍百萬獎金無緣，只能領到5至8名的5萬元獎金。

威力盃今早進行8強戰，原本6局上兩出局時，桃園市還以6：3領先，卻在雲林縣1棒廖健壹擊出投手前滾地球，桃園市投手未能及時傳一壘形成安打後風雲變色，包括雲林縣4棒胡振利的滿貫砲在內，被攻得6分大局。

桃園市反倒以6：9落後，雖在6局下追回兩分，仍然回天乏術，終場以8:9輸球。李政達賽後忍不住直言：「選手太不專注了，兩人出局還領先2分，只要傳一壘就可以出局，卻變成這樣，那顆球就影響今天比賽。」

李政達認為雲林縣的打擊發揮不錯，自家桃園球員則輸在心態上，「桃園的打擊一直有實力在，卻差在積極性不夠。」李政達認為，今年在各個盃賽的表現上，桃園都是勝多輸少，也影響到球員的心態，回去還要再調整，「這個比賽並不是他們棒球生涯的結束，希望他們能以此為警惕，對於未來訓練上會更加努力。」

桃園在過去4屆威力盃就拿下3冠，第2屆則得到亞軍，這次以史上最差成績收尾，李政達則說，「畢竟球是圓的，在棒球比賽中，每一顆球都要非常專注。」

威力盃四強由雲林縣、新竹縣、台東縣和台南市出線，明天就要決定冠軍誰屬。

桃園和雲林縣比賽膠著，球員認真聆聽教練指示。（記者倪婉君攝）

桃園市在最後半局進攻，未能扭轉戰局。（記者倪婉君攝）

雲林縣胡振利對桃園轟出逆轉戰局的滿貫砲。（記者倪婉君攝）