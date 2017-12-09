2017職棒傳奇球星公益賽 那些年我們的英雄-心中永遠的那抹紅「Dragon龍」

「2017職棒傳奇球星公益賽」即將在12月16、17日熱鬧開打，本週《自由體育》都有精采徵文和讀者分享，要各位球迷一起走進時光隧道，回憶那些年的棒球時光。

黃平洋。（神準行銷提供）



文／黃仲逸

1991.4.5 職棒二年編號第14場的賽事-龍象大戰，父親帶著我坐著307公車，從板橋到南京東路棒球場，買了全票及學生半票一對與我進場觀賞。

2015.12.5 職棒來到二十六年，我開著車帶著兩個蘿蔔頭來到天母棒球場，買了套票準備欣賞一場沒有編號的龍象大戰。

前一晚我失眠了！當時的心情好似小時候要去看龍隊比賽的前一晚般的興奮。整理著套票、準備著簽名的球品。最忐忑地，是在準備著要用什麼樣的心情去迎接這一場等待了16年才盼到的比賽。

16年，有多久?

它足以讓一棵小樹長成像您一樣高!!

16年，有多久?

它足以讓一個當時正準備聯考的高中生， 變成一個擁有兩個

孩子的爸。

16年，有多久?

它足以讓漸漸深藏的回憶在血液中重新奔騰起來，它足以讓當時因為聯考壓力無法進球場大聲吶喊為球員加油的遺憾彌補回來；它也足以讓我們對孩子們說:這才是老爸最支持的球隊，而且他們一直都還在，爸爸沒有騙人喔！

「龍象2015職棒傳奇公益賽」對於我而言，充滿了感動、感謝與感恩！

感動，因為只有龍迷們才是真正的不離不棄，始終支持心中永遠的那抹紅；手中的票就好像召集令般，召喚龍迷歸營，而且攜家帶眷、扶老攜幼。我們沒有二代三代的龍將，但我們會有一代接一代的龍迷！

感謝，因為龍將們一直把龍迷放心底。為了回饋龍迷們多年來的支持，願意再操操他們的老骨頭，為我們帶來一場有回憶、淚水及歡笑的賽事。

感恩，所有參與的龍將、龍迷及工作人員。不只龍迷把比賽當成主場相挺著， 工作人員在場邊也以專業的態度服務著；而球員們更是不管這只是一項表演性質的賽事，依舊要求嚴格、用過往身為職業球員的標準來要熱身、比賽。在在顯示出龍不服輸的精神！

好久沒看到這樣會吸引自己專注力從1-9局都沒減少的比賽了。

場上老球員們的動作雖然沒以前靈活了，但底子打得好是騙不了人的。只見他們用紮實的動作、累積的經驗打球，就足以讓球迷們大呼過癮；同時也沒忘記職棒比賽就是一場秀。不僅重溫經典的投手對戰、投打對決以及板凳清空，也加入了向裁判抗議、要求電視輔助判決的橋段。如此超有梗的比賽，我在場邊就是除了享受、享受還是享受！

而當比賽落幕時，一直預感會濕潤的眼眶始終強忍著，因為我想用微笑的記憶來取代遺憾的淚水。我很慶幸我能親眼再見到熟悉的金臂人、打虎英雄、小馬哥、拼命三郎、亞洲巨砲、小羅、大順、牛車、博仔、苦瓜等族繁不及備載的兒時偶像重現經典！

我相信這不會是句點；而是一個新的開始。

龍魂不滅，我的心中將永遠有著那抹紅-Dragon龍！

味全龍球員電話卡。（神準行銷提供）