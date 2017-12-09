MLB》馬林魚被怪力男玩死 洋基要幫基特上一課

史坦頓。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕馬林魚和紅雀、巨人談了老半天的交易案，被史坦頓（Giancarlo Stanton）的霸王條款一口回絕，並告訴老闆他只想去洋基、小熊、太空人，如今卻只有洋基積極接洽，讓馬林魚處境越來越艱難。

根據紐媒報導，洋基並不急著達成交易，因為本來就沒在找外野手或右砲手，如今看準馬林魚受制於史坦頓的霸王條款而籌碼盡失，洋基才選擇此時入場，「賣在低點的史坦頓太難讓洋基pass了。」

《紐約郵報》引述一名高層消息指出，「如果馬林魚錯過這次機會，他們會被霸王條款玩到死，史坦頓才剛完成一個MVP球季，他不會再有更好球季來提高價值，如果不現在送走，他們完蛋了。」

洋基當然願意換來史坦頓和他的10年2.95億，前提是要按照他們的條件。《紐約每日新聞》說，這條件就是不願送走頂級新秀，還要馬林魚吃下一定程度的史坦頓薪資，甚至是接手像是艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）3年6300萬等爛約的一部分。

《紐約郵報》也透露替代方案，卡斯楚（Starlin Castro）和海德利（Chase Headley）下季薪資加總2160萬，如果馬林魚願意帶走這2人，然後平均每年負擔史坦頓薪資400萬，洋基就能能持平薪資現況，他們休季要達成的重要目標之一，就是將薪資控制在1.97億豪華稅門檻以內。