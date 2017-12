澳職》林智勝雙響砲猛打賞 陳鴻文1局飆3K（影音）

林智勝。(圖片取自布里斯本俠盜隊官方推特)

〔體育中心/綜合報導〕澳洲棒球聯盟,布里斯本俠盜隊今天與雪梨藍襪隊進行雙重賽,首戰林智勝就演出單場雙響砲的表現,而俠盜隊的陳鴻文則是1局飆3K,該場比賽俠盜隊以5:4獲勝。

俠盜隊台灣選手方面,林智勝單場猛打賞,包含兩發全壘打在內共有3分打點;邱品睿0.2局被敲5安(包含1轟),失掉4分;陳鴻文1局飆3次三振,被敲1安,用了24球有16顆為好球。

藍襪隊的台灣選手方面,蔣智賢4打數2安打1打點,獲得1次保送;張進德3打數1安打,另有1次盜壘成功、吞下2次三振。

林智勝開轟

林智勝單場第二轟

邱品睿挨轟

Former big leaguer Lars Anderson goes BIG for his first #ABL home run! Brand new ballgame in Brisbane! @BrisbaneBandits 5-4 @SydneyBlueSox pic.twitter.com/Su3HLpaPMO