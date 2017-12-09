澳職》林智勝雙響砲猛打賞 陳鴻文1局飆3K（影音）

林智勝。（圖片取自布里斯本俠盜隊官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲棒球聯盟，布里斯本俠盜隊今天與雪梨藍襪隊進行雙重賽，首戰林智勝就演出單場雙響砲的表現，而俠盜隊的陳鴻文則是1局飆3K，該場比賽俠盜隊以5：4獲勝。

俠盜隊台灣選手方面，林智勝單場猛打賞，包含兩發全壘打在內共有3分打點；邱品睿0.2局被敲5安（包含1轟），失掉4分；陳鴻文1局飆3次三振，被敲1安，用了24球有16顆為好球。

藍襪隊的台灣選手方面，蔣智賢4打數2安打1打點，獲得1次保送；張進德3打數1安打，另有1次盜壘成功、吞下2次三振。

林智勝開轟

林智勝單場第二轟

邱品睿挨轟

Former big leaguer Lars Anderson goes BIG for his first #ABL home run! Brand new ballgame in Brisbane! @BrisbaneBandits 5-4 @SydneyBlueSox pic.twitter.com/Su3HLpaPMO — ABL （@ABL） 2017年12月9日

陳鴻文。（資料照，記者黃志源攝）

蔣智賢（右）。（資料照，取自藍襪隊官方推特）

中信兄弟邱品睿。（資料照，記者陳志曲攝）