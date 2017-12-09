YY Baseball Camp開訓 新生代強投胡智為、陳冠宇貼身指導

美職選手胡智為（左）與日職選手陳冠宇（右）講解由高速攝影所拍影像數據分析，並個別修正學員投球動作。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕聚集國內外職棒好手的YY Baseball Camp棒球訓練營今天開訓，旅美光芒隊好手胡智為、日職千葉羅德陳冠宇、樂天宋家豪、中職富邦悍將兩位捕手林宥穎（原名林琨笙）、方克偉擔任講師，40位高中乙組球員報名。

今天課程以投打訓練、捕手配球為主，還搭配慢動作科學化拍攝，紀錄學員投球姿勢，講師胡智為、陳冠宇兩位投手仔細講解。陳冠宇說，很開心能有機會和學員分享投球技巧，「學員們感覺都很想多學，希望他們不要忘記打棒球的熱情，打球開心比什麼都重要。」

美職選手胡智為與日職選手陳冠宇講解由高速攝影所拍影像數據分析，並個別修正學員投球動作。（記者黃志源攝）

今年季後賽大放異彩的宋家豪，開玩笑說增加球速的秘訣是「多吃拉麵、燒肉」，他說，這是他第一次教學員，之前先參考陳偉殷學長的棒球營教學方式，「教學很不容易，要讓學員聽懂、吸收，需要時間，因此會以簡化的方式跟他們講，不能太複雜。」

YY Baseball Camp棒球訓練營，邀請職棒選手胡智為（中）、陳冠宇（左二）、宋家豪（右二）、林宥穎（右一）、方克偉（左一）教導小選手。（記者黃志源攝）

講解由高速攝影所拍影像數據分析，並個別修正學員投球動作。（記者黃志源攝）