全方位照顧選手 輔大成立運動醫學中心

鄭兆村與學校親善大使合影。（輔大醫院提供）

〔體育中心／綜合報導〕輔仁大學今天成立運動醫學中心，負起全方位照顧選手的責任。剛獲世界舉重錦標賽金牌的國手郭婞淳、世大運標槍金牌、破亞洲紀錄的國手鄭兆村與運動醫學會理事長李宏滿等專家都到場，郭婞淳和鄭兆村代表和輔大醫院簽約，他們未來的運動傷害防治和診療由輔大醫院負責。五工扶輪社社長鄭坤木也在會中贈送高階超音波給輔大醫院，為照顧選手盡一份心力。

輔大醫院骨科發展特色之一就是運動醫學，由骨關節暨醫療器材副院長江清泉領軍，目前共有六位專任主治醫師。今年世大運國家代表隊九位隊醫，其中三位骨科醫師，葉炳君、洪嘉鴻醫師即出自輔大醫院。台灣擔綱今年世大運舉辦國，引起民眾關注，令人印象深刻的「自由女神」排球選手楊孟樺，網路瘋傳一篇「有一種精神叫作楊孟樺」得到五千多個讚數和近六百則分享的文章，是參與醫療團隊的骨科洪嘉鴻醫師側寫。他表示，透過運動醫學與運動科學的介入，盼能給予更多選手保障，讓經過艱辛訓練的選手無後顧之憂，在各類賽事中安心、全力以赴獲得佳績。

輔大校長江漢聲說，輔大是全國唯一有體育系、醫學系以及附設醫院的綜合大學。許多醫院是輔大競爭與學習的對象。輔大以骨科為運動醫學的第一線，發展出最精確的立即診斷，而不是以防護員或復健就可以。另外，有輔大體育系為後盾，將來傑出運動員可以任教職，利用大數據運動醫學各領域在學校成立研究中心，並開設運動傷害防護學程，多元發展吸引更多績優生和防護員人才。他表示，輔大傑出的選手如郭婞淳、鄭兆村等不斷的在創造紀錄，所以希望他們能夠一直保持健康，創造顛峰。

輔大醫院副院長江清泉說，台灣已經有長庚、高醫大、花蓮慈濟等運動醫學中心。輔大醫院擁有難得的學校與醫院雙邊的支援與資源，且輔大是綜合大學，選手在體壇成績數一數二，具備發展運動醫學的特色，為國內運動醫學界開闢新路徑。運動醫學中心的成立，希望能投入更多心力，給選手更好的照護。

輔大運動醫學中心結合輔大體育系、營養系、食品科學系、織品系、創意設計中心、臨床心理系、輔醫骨科運動醫學專長、復健科物理治療等部門，針對輔大桌球、籃球、足球、游泳、射箭、跆拳道、舉重等選手，在運動醫學中心評估、諮詢和追蹤。運動醫學中心日後會開放給民眾，有最新的診療儀器，有専業的運動防護員，教導民眾如何做正確、量身打造的運動，以及長期或慢性運動傷害的復健和療養。

運動醫學中心開幕現場由郭婞淳接受運動科學儀器展示測試，包括運動科學的Huber 3D核心平衡訓練儀和Inbody最新型身體組成分析；骨科展示On-site超音波診斷, 世大運經驗分享, 全方位微創手術海報展示說明；創意設計中心展示3D列印輔具及智能眼鏡；織品系展示智慧衣並由助理教授黃盈嘉解說設計及功能；食品科學系展示運動營養與增補應用；臨床心理系展示運動心理學應用；復健科展示心肺功能測試應用等。

輔大運動醫學中心成立記者會。（輔大醫院提供）

運動醫學中心簽約儀式。（輔大醫院提供）

運動科學儀器展示測試。（輔大醫院提供）

醫學中心與選手們簽約。（輔大醫院提供）