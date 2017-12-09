SBL》台銀不是弱隊！板凳2奇兵再砍台啤 開季戰績平隊史紀錄

郭少傑飆進三分球。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台銀今日在台北和平館挾著主場週活動優勢，在觀眾席上形成一片紅海，台銀眾將也在末節打出陣陣攻勢，且板凳又殺出兩奇兵郭少傑、陳侑昫合拿32分，搭配洋將賈西亞、李維哲合奪33分，團隊也砍進11顆三分球，以78：70取勝，開季取得2勝1敗，平第3季、10季的隊史最佳成績。

台銀、台啤兩隊在首節命中率都偏低，不過，台銀板凳席殺出一位奇兵陳侑昫，他單節5分進帳，助隊取得19：17領先，且在第2節又單節飆進4顆三分球，主控李維哲也連續投進2記，讓一票台銀粉絲high翻天，帶著36：28進入下半場。

易籃後，台銀最多握有15分領先，但台啤仍不放棄比賽，不斷在後頭追趕，第4節也一舉將戰局扳平，但在60：60之際，台銀又拉出一波9：0攻勢，在李維哲剩約2分鐘時，又砍進一顆三分球，幫助球隊取得10分領先，台啤也只能黯然吞下本季第3敗。

賈西亞20分、9籃板與4助攻；板凳出發的郭少傑16分進帳，被台銀總教練視為奇兵的陳侑昫前役攻下11分創生涯新高，此仗又把握機會拿下16分，連兩場寫生涯新猷，且他兩戰合拿25分，已經超越他生涯前3季總和18分；主控李維哲13分進帳，至於老將陳順詳攻下5分，生涯累積3988分，下戰將續拚成為聯盟第4位「4000俱樂部」成員。

李恩25分、13籃板；呂奇旻12分、于煥亞9分、黃聰翰7分，而台啤團隊三分全場18次出手僅中3，命中率僅18％，成為不敵台銀的主因。

陳侑昫上籃得分。（記者林正堃攝）

賈西亞飛身灌籃。（記者林正堃攝）

李恩上籃得分。（記者林正堃攝）

四分衛中場演出。（記者林正堃攝）

四分衛中場演出。（記者林正堃攝）

四分衛中場演出。（記者林正堃攝）

台銀營造主場氣氛。（記者林正堃攝）