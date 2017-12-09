棒球》第五屆棒球名人堂 競技類蕭長滾、林信彰入堂

林信彰為職棒元年三商虎隊總教練。（圖為台灣棒球名人堂提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣棒球名人堂協會第五屆名人名單，今日下午在莊國明律師見證下出爐。競技類由蕭長滾、林信彰入堂；特別貢獻類則從缺。蕭長滾為戰後初期高雄最具代表性的教練，1974 年帶領立德少棒隊奪下世界冠軍，並曾任職棒統一獅隊顧問，有「棒壇諸葛」、「棒球智多星」美喻；林信彰於職棒元年出任三商虎隊總教練，並且奪下台灣職棒史上第一座季冠軍。

台灣棒球名人堂第五屆名人遴選，46位遴選委員在期限內共有44位選票回收，超過規定的2/3 投票數（31票），當中競技類、特別貢獻類未符選舉規定無效票數分別為5票、2票，排除後票數分別為39 票、42票，而得票數須超過75%以上方為入選，因此競技類、特別貢獻類門檻分別為30票、32票。競技類由蕭長滾（32票）、林信彰（30票）入選；特別貢獻類從缺。餘下未入選候選人得票數皆高於投票數5%，仍保有明年被選舉資格。

另外，考量部份棒壇前輩活躍年代久遠遴選困難，名人堂於今年初通過設立「終身奉獻獎」，由常務理事會提名達一定門檻之候選人，再經由理監事會議決議通過頒發，每五年頒發一次，今年預計於12/23 召開相關會議。

投票結果如下：

競技類30 位候選人──蕭長滾（32 票）、林信彰（30 票）、郭源治（29 票）、高泉榮（29 票）、陳秀雄（28 票）、郭泰源（28 票）、洪太山（27 票）、鄭昆吉（27 票）、吳昌征（26 票）、譚信民（25票）、蘇正生（23 票）、莊勝雄（23 票）、官大全（22 票）、杜勝三（22 票）、吳明捷（22 票）、宋宦勳（21 票）、林家祥（21 票）、魏來長（19 票）、李憲宗（15 票）、林國輝（14 票）、蔡炳昌（14 票）、陳清傳（11 票）、陳耕元（11 票）、陳樹木（10 票）、葉清德（7 票）、吳敏添（7 票）、黃勝求（6 票）、王麗旭（4 票）、黃仁惠（4 票）、薛永順（3 票）。

依據〈台灣棒球名人堂遴選作業要點〉每張選票至少圈選10 位，至多可圈選20 位。

特別貢獻類8 位候選人──簡永昌（31 票）、許漢水（30 票）、唐盼盼（29 票）、林敏政（27票）、彭誠浩（23 票）、林桂興（20 票）、近藤兵太郎（15 票）、周朝金（7 票）。依據〈台灣棒球名人堂遴選作業要點〉每張選票至少圈選3 位。