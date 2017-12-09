MLB》怪力男確定去洋基 與「法官」聯手成50轟打線

史坦頓（左）、賈吉（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚球星「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）交易案落幕，根據知名記者海曼（Jon Heyman）指出，史坦頓確定將到洋基，代表他將與「法官」超級新秀賈吉（Aaron Judge）聯手，成重砲打線。

本季繳出59轟、132分打點、打擊率0.281的史坦頓，是國聯的全壘打、打點雙冠王，他也奪得生涯首座國聯MVP；而賈吉本季繳出52轟、114分打點、打擊率0.284，他是今年美聯全壘打王、新人王。

史坦頓還剩下的10年2.95億美元合約，是馬林魚團隊薪資的重擔，馬林魚原本同意紅雀和巨人的交易提案，但史坦頓擁有不得交易條款，拒絕去這兩隊，還點名想去洋基、小熊、道奇、太空人等熱門隊伍。海曼指出史坦頓已確定到洋基，不過雙方交易細節仍不清楚。

洋基新球季「重砲打線」有多可怕？光是史坦頓、賈吉，加上明星捕手桑契斯（Gary Sanchez），三人今年球季合計有144轟，比起舊金山巨人整個球季的128轟還多；若史坦頓、賈吉、桑契斯這三人再加上葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius），共有169轟，比紅襪今年團隊的168轟還多。

史坦頓。（資料照，法新社）

賈吉。（資料照，美聯社）