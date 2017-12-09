NBA》詹姆斯跨不過的坎 騎士三度13連勝止步

詹姆斯再一次率騎士13連勝止步。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕即使「大帝」詹姆斯攻下29分10籃板8助攻的準大三元成績，騎士在下半場陷入苦戰，102：106不敵溜馬，13連勝止步，這是詹姆斯在騎士第三度止在13連勝，也是隊史最佳。

「這是一次很棒的連勝之路。我們從沒談過它，只是在每場比賽盡力去做，連勝終究會被打破。在我們進球場後就知道這是場硬仗，溜馬在主場打得非常好，但我們也給過自己一次機會。」詹姆斯說。

騎士開節被溜馬壓著打，一度落後達11分，後來恢復水準，上半場結束還有6分優勢，但易籃後風雲變色，決勝節落後多達7次，下半場只得39分，則是本季得分最低的半場，詹姆斯說，「我們錯失了一些進球的機會，柯佛（Kyle Korver）3個三分球沒進，但他在連勝的時候有這樣過嗎？沒有。JR（史密斯）有2次沒進，我也有幾次失手。我們執行了進攻戰術，特別在第四節，也發生了2次沒人願意的24秒違例，但我們的持球員在第四節都有過不錯的空檔，只是沒有把握住。」

騎士隊史最長紀錄就是13連勝，詹姆斯效力騎士11個球季，有3波連勝都中止在13場，前2次分別是2009年4月1日和2010年2月12日，而他轉戰熱火後，曾在2013年創下27連勝。