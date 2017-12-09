SBL》璞園陳堅恩8次出手全進轟22分 逼得達欣舉白旗投降

陳堅恩後仰跳投。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕2連敗的璞園今日迎戰聯盟唯一不敗的衛冕軍達欣，兩隊都有5人得分達雙位數，不過，璞園靠著60％二分球投籃命中率，加上後衛陳堅恩投籃命中率百分之百，以95：89擊敗衛冕軍，也宣告本季聯盟無不敗球隊。

璞園上季始終難以突破達欣洋將布拉，5次交手僅取1勝，也令璞園總教練麥班達頭疼不已，這回兩軍首度在新賽季交手，上半場都砍進6顆三分球，而璞園陳堅恩上半場5次出手全進，包括三分球2投2中，攻下12分，搭配蕭順議8分、簡偉儒8分，不過，達欣也不遑多讓，主控蘇翊傑10分、老將林宜輝9分，搭配布拉7分進帳，雙方半場結束，璞園僅以46：44領先。

易籃後，璞園單節轟進28分取得雙位數領先，不過，達欣末節仍在不斷追分，甚至在最後1分鐘連拿4分，一度落後差距縮小至4分，仍功虧一簣吞本季首敗。

璞園此仗二分球命中率達60％，成為贏球關鍵；陳堅恩手感更是熱得發燙，全場8投8中，包含2顆三分球，轟進全隊最高22分，簡偉儒15分、蕭順議12分、李啟瑋11分，「新台灣人」Q.戴維斯14分、10籃板與5阻攻及彭俊諺3分、7籃板與7助攻。

布拉前役對台銀狂飆平生涯新高的36分外帶19籃板，此仗卻暴跌至12分、12籃板，即便林宜輝轟進本季新高26分也是白搭，張智峰14分、蘇翊傑15分、林冠綸10分。

施晉堯抄球成功。（記者林正堃攝）

簡偉儒被犯規後仍拉桿上籃。（記者林正堃攝）



林宜輝拉桿上籃。（記者林正堃攝）

布拉賞給簡偉儒一記火鍋。（記者林正堃攝）

布拉輕鬆放進２分。（記者林正堃攝）