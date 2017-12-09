性侵多名奧運金牌 淫魔隊醫將坐60年牢

里約奧運女子團體金牌得主拉絲曼在榮耀身後卻是被隊醫性侵的陰影。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕現年54歲的前美國體操國家隊隊醫納薩爾（Larry Nassar）性侵多名奧運選手，他被起訴持有兒童色情照片、被多達140位女子指控，三大罪名樣樣都遭判20年徒刑，一共60年監禁等著他。

根據美國密歇根州西區檢察官辦公室統計，納薩爾7月承認2004年收到兒童色情圖片，在2003年至2016年間共收集了至少3萬7千份含未滿12歲兒童性行為、性暴力在內的影像，還在2016年蒐證時試圖毀證，而他最惡劣的行徑，即是超過140名女性指控性侵罪狀，最被外界關注的還是倫敦奧運金牌得主瑪羅妮（McKayla Maroney）公開揭露納薩爾假藉治療之名，行性侵之實，同為奧運金牌的拉絲曼（Aly Raisman）、道格拉斯（Gabby Douglas）和丹徹爾（Jamie Dantzscher）都是受害者。

美國聯邦地區法院法官內芙（Janet Neff）表示，納薩爾罪不可赦，看著照片那些不知道名字的孩子，想像他們每天會受到怎樣的對待，還有被他侵犯的女性在信任醫生、肯定自我價值之間掙扎，納薩爾犯罪的層面太廣，「身為2個女兒的母親，我無法想像這種事情發生。」

內芙補充，她同意一名被害人所言，「納薩爾帶給社會巨大的風險，若他被釋放，會毫不猶豫再犯。」最後判處納薩爾60年徒刑，這生再也沒有機會碰觸到無辜孩子。