MLB》史坦頓交易細節出爐 洋基送出3球員賺翻

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚昨天做出震撼交易，將當家球星「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）交易到紐約洋基，與同為「50轟」的菜鳥賈吉（Aaron Judge）組成重砲連線，而今天雙方交易細節出爐，洋基共送出3名球員到馬林魚，未來將負擔史坦頓高達2.65億美元的薪資。

據洋基隨隊記者透露，洋基送出的球員包含二壘手卡斯楚（Starlin Castro），以及今年在短期1A打球的投手古斯曼（Jorge Guzman）與紅襪重砲新秀德佛斯（Rafael Devers）的表親Jose Devers，他目前為在新人聯盟的層級。而卡斯楚今年27歲，上季曾入選明星賽，還有2年共2370萬美元的薪資。

接下來10年，史坦頓的平均年薪將高達2500萬美元，而卡斯楚的平均年薪約757萬美元，這讓洋基增加的團隊薪資不會超過1743萬美元，除此之外，馬林魚還承諾負擔史坦頓合約中的3000萬薪資，預計分10期支付，這使洋基的薪資壓力減少許多。

在洋基搶下史坦頓之前，巨人以及紅雀原為網羅這門重砲的領先球隊，但由於史坦頓動用拒絕交易條款，迫使馬林魚只能與洋基交易，終於送走這尊「豪門巨砲」，省下大把鈔票。

史坦頓如願加盟洋基。（美聯社）