MLB》二刀流明星降臨洛杉磯 天使隊場外高規格接待（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日本「投打雙刀流」球星大谷翔平在面談完7支球隊後，最終決定加盟美聯洛杉磯天使隊，成為該隊史上第4名日本籍球員，也讓「大谷人生」終於落幕，喜出望外的天使今天舉行大谷加盟的記者會前，竟大費周章的在體育場外鋪上紅地毯給予他高規格禮遇。

美國職棒大聯盟MLB各隊爭搶大谷翔平，最後他選擇洛杉磯天使隊展開2018新球季，大谷翔平的新東家在今天召開記者會，介紹這位轟動美職的日職二刀流明星。

大谷在記者會穿上新球衣亮相。（法新社）

洛杉磯有不少日裔人口，大谷的到來，預期將成為超級吸票機，主場場均有機會衝破4萬大關，甚至挑戰隊史單季最高的4萬2059人。過去長谷川滋利、松井秀喜、高橋尚成曾效力天使，大谷則成為隊史第4名日本球員

大谷翔平將首度披上天使戰袍，由於之前在火腿隊所穿的背號「11」號已經在天使隊被退休了，所以大谷也改穿上「17」新背號亮相。

雖然離新球季還有好一段時間，不過天使看準大谷的超人氣，昨天在官方IG秀出大谷的17號球衣後，也宣布大谷的球衣將會在新聞記者會後正式發售。

天使隊官方IG秀出大谷的17號球衣。（取自網路）