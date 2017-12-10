LOL明星賽》台灣明星隊大敗東南亞隊 零敗戰績挺進冠軍戰

台灣隊輕鬆解決東南亞隊，挺進冠軍戰。（取自YOUTUBE）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》全明星賽進入第三日賽程，賽前三連勝的LMS台灣明星隊延續氣勢，今（10）日四強賽碰上東南亞明星隊選出優勢團戰組合，台灣選手表現依舊亮眼，順利以二連勝進軍總冠軍戰，對手將是中國LPL賽區或是南韓LCK賽區。

首局台灣明星隊選出吶兒（Ziv）、史瓦妮（Karsa）、雷茲（FoFo）、伊澤瑞爾（BeBe）與珍娜（SwordArT）；東南亞明星隊選擇阿卡莉（Jisu）、卡力斯（Levi）、卡薩丁（Patrick）、希維爾（Dantiz）與亞歷斯塔（Kra）。（取自YOUTUBE）

開局東南亞明星隊選出賽場上少見的阿卡莉，但成效不太好，而台灣隊早早鎖定「兵長」Levi操作的卡力斯動向，不到3分鐘上中野三人就在河道夾擊，給予尊重擊殺，而下路很快就取得推線優勢並拿下首塔，雙人組隨即來到中路GANK卡薩丁（Patrick），同時收下首條小龍。

10分鐘台灣隊選擇上下換線，吶兒（Ziv）換到下路，卻被卡力斯GANK成功，同時台灣隊看到卡力斯下路露頭，立刻策劃上路四人塔殺，由史瓦妮（Karsa）收下人頭，但也被前來支援的卡薩丁擊殺，不過台灣隊還是在一波打出1換4。

一看到卡力斯在下路露頭，台灣隊果斷策劃塔殺。（取自YOUTUBE）

「兵長」首局兩度抓到落單的Ziv。（取自YOUTUBE）

14分鐘，台灣隊再度策劃四夾一塔殺成功並拿下上塔，雙方交換地圖物件，台灣隊拿下預示者、東南亞隊則是收下小龍，台灣隊隨即於中路釋放預示者再拿一塔。

20分鐘，台灣隊果戰開啟巴龍，東南亞明星隊想上前迎戰，反被打出0換3，將巴龍收入口袋，很快地就帶著強化小兵直搗對方高地、收下中路兵營，接著又在紅方野區打出0換3，東南亞明星隊完全無力抵擋台灣隊攻勢，很快就在26分鐘推倒主堡，收下勝利。

台灣隊在巴龍池旁打出一波漂亮團戰。（取自YOUTUBE）

第二局東南亞明星隊選擇傑西（Jisu）、奈德麗（Levi）、雷茲（Patrick）、崔絲塔娜（Dantiz）與亞歷斯塔（Kra）；台灣明星隊選出賽恩（Ziv）、史瓦妮（Karsa）、阿祈爾（FoFo）、好運姊（BeBe）與雷歐娜（SwordArT）。（取自YOUTUBE）

第二局東南亞明星隊選擇Poke陣，但缺少控制技也成為硬傷，東南亞開局就有攻勢，奈德麗（Levi）上二就來中路gank，成功幫助雷茲（Patrick）收下阿祈爾（FoFo）。

9分鐘，雙方在小龍池前窄口開戰，台灣明星隊先靠著阿祈爾（FoFo）沙兵把對方成員控場回彈後，好運姊（BeBe）接著補上大絕彈幕，在窄口地形發揮極大優勢，助台灣隊打出1換3。

JT連線在窄口發揮地利優勢。（取自YOUTUBE）

很快11分鐘東南亞隊又在上方河道主動開戰，不過台灣隊仍打出1換2攻勢，並收下首條小龍，隨即採取上下路換線，好運姊與雷歐娜（SwordArT）成功擊殺對方雙人組，輕鬆拿下上路外塔與預示者並於下路釋放，貫通整路直達高地， 東南亞隊想上前防守，但靠著賽恩前排扛傷害，打出1換2並收下下路兵營。

20分鐘，台灣隊搶吃巴龍成功，先收下落單的亞歷斯塔（Kra）後，從上路帶著強化小兵攻入對方高地，控場技能佔有優勢的台灣隊再度壓制對手，打出一波0換5攻勢，拿下第二勝，挺進冠軍戰。

東南亞明星隊選擇Poke陣，但缺少控制技也成為硬傷，團戰接連失利。（取自YOUTUBE）