LOL明星賽》蛇蛇：Ziv越來越像MMD 說在上路躺好就好

SwordArT接受Garena主持人Jessie採訪，笑談明星賽。（取自YOUTUBE）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》2017 全明星賽今（10）日來到四強賽，台灣明星隊肆虐東南亞代表隊，以全勝戰績挺進冠軍戰。賽後，輔助選手SwordArT接受Garena主持人Jessie採訪，全文如下：

Jessie：到洛杉磯目前跟其他四位隊友合作的心情？

SwordArT：還滿開心的，覺得Ziv快要越來越像MMD了，他在比賽時一直說他在上路躺好就好。

Jessie：ahq只有一個人特別孤單，你們有沒有關心他一下？

SwordArT：有啊！就盡量讓Karsa去上路，但後來karsa就說來下路比較快癮，就讓Ziv在上路自己玩，就選賽恩。

Jessie：昨日知道今天要打東南亞，有沒有特別做準備？

SwordArT：其實還好，知道他們每個人個人實力都不錯，尤其是打野，就是注意打野動向就好。

Jessie：賽前有問過非常多採訪，許多選手認為這個版本輔助角色可能會有很多傷害型法師，像枷蘿這種角色，不過這次明星賽好像看到很多貪啃奇還有珍娜這種保排英雄，你是怎麼看這版本的輔助？

SwordArT：SoloQ滿多齊勒斯輔助，但在比賽有滿多角色可以克制，像雷歐娜等，所以其實還是比較屬於一些正統輔助比較流行，像貪啃奇、保排的雷歐娜或是對線很強的珍娜。

Jessie：所以還是比賽跟SoloQ的差別就是了？

SwordArT：一開始大家會覺得齊勒斯滿強，但比賽打久了還是會覺得原本角色滿強的。

Jessie：昨日單挑大賽PraY在3分47秒就結束比賽，要不要講一下，我知道你狗頭是為了致敬Faker，後來是怎麼回事？

SwordArT：我來這邊大部分時間都是在練單挑，所以也算是我的專業，好像還是打不太贏，我一開始還問PraY要不要貪啃奇單挑，結果他還把我的貪啃奇BAN掉，只好用狗頭人洗兵，結果還是洗不太贏。一開始回家12刀比25刀，我就想說完蛋了，後來出來我想說可以繼續追，結果他把我補包吃掉，我就超憤怒過去狂敲，然後我就輸了。

Jessie：等等LPL對上LCK，要不要預測一下？

SwordArT：其實兩隊個人實力都滿不錯，但還是比較想打LCK，就覺得打他們比較好、以往的勝率比較高。