NBA》板凳暴徒末節狂砍14分 湖人客場擊敗黃蜂

克拉克森。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天作客黃蜂的比賽，靠著板凳暴徒克拉克森（Jordan Clarkson）在關鍵第4節狂拿14分，帶領湖人以110：99擊敗黃蜂，東區客場之旅目前取得2連勝。

比賽一開始，雙方就打出精彩進攻戰，「球哥」波爾（Lonzo Ball）接連得分為湖人取得領先，不過本季回春的「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）肆虐湖人禁區，幫助黃蜂在首節末段再度逆轉比分，以29：28帶著1分領先進入第2節。

第2節湖人板凳「超級新人」庫茲馬（Kyle Kuzma）與克拉克森，兩人一上場便開起砍分模式，湖人再次反超，不過上半場結束前黃蜂靠著M.威廉斯（Marvin Williams）關鍵3分得手，上半場打完，黃蜂以56：52領先。

下半場湖人新領袖英葛蘭（Brandon Ingram）手感回溫，帶領湖人反超比分，進入關鍵第4節，湖人趁著豪爾德陷入犯規麻煩之際，克拉克森連拿8分為湖人拉開領先優勢，終場湖人以110：99擊敗黃蜂，東區客場之旅目前取得2連勝。

湖人克拉克森板凳出發，拿下22分5籃板6助攻，英葛蘭貢獻18分6籃板，庫茲馬則繳出12分14籃板雙十成績。

黃蜂方面「魔獸」豪爾德拿下21分12籃板2火鍋，K.沃克（Kemba Walker）攻下23分3籃板4助攻。

英葛蘭。（美聯社）