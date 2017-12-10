NBA》伍切維奇大三元無用 鷹群合力拆穿魔術

貝茲莫。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日老鷹主場迎戰魔術，在魔術主力前鋒A.戈登（Aaron Gordon）腦震盪缺陣之下，中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic）徹底爆發，繳出31分13籃板10助攻的大三元成績單，無奈擋不住老鷹全隊6人得分上雙的攻勢，終場老鷹就以117：110氣走奧蘭多，魔術吞下三連敗。

第一節末段，老鷹擺脫膠著比分，打出一波15：5的攻勢將分差拉開到雙位數，首節結束老鷹32：22領先。次節魔術調整狀態，回敬一波9：0將分差追至1分，而在老鷹後衛施洛德（Dennis Schroder）壓哨球命中後，亞特蘭大以3分領先結束上半場。

下半場兩隊再度陷入膠著，第三節老鷹僅帶著2分領先進入決勝節。第四節魔術J.西蒙斯（Jonathon Simmons）連得13分幫助球隊咬住比分，在最後關鍵時刻，貝茲莫（Kent Bazemore）靠著連續抄截將領先擴大到6分，也讓地主以7分之差險勝魔術。

本場魔術伍切維奇31分13籃板10助攻、J.西蒙斯29分7籃板4助攻；施洛德18分7助攻2搶斷、貝茲莫19分5籃板7助攻3抄截、伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）26分3籃板5助攻。