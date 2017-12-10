MLB》大谷加盟天使演講超緊張 但這件事他卻不敢忘記（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日本「二刀流」大谷翔平最終落腳洛杉磯天使隊，天使今也在主場為他舉辦加盟記者會，來好好向球迷們介紹這位得來不易的明星球員。首次面對安納罕球迷的大谷，雖然非常緊張，不過在記者會上卻仍不忘祝福陣中強打「神鱒」楚奧特（Mike Trout）新婚快樂。

大谷翔平披上17號球衣風光加盟天使隊。（USA TODAY Sports）

天使隊可說是以最高規格接待大谷，不但大費周章的在場外鋪上紅地毯，從老闆莫瑞諾（Arte Moreno）、球團高層到總教練索夏（Mike Scioscia）全都在加盟會上現身，記者會也聚集了上千名的天使球迷到現場朝聖，場面相當盛大。

大谷加盟記者會吸引上千球迷到場關注，也有日本球迷帶著大谷在火腿的舊球衣和新球衣一起到現場支持大谷。（USA TODAY Sports）

大谷先以英文自我介紹，也坦承這是他第一次面對這麼多天使的球迷，讓他差點緊張的差點忘記自己該說什麼，之後他也透過翻譯表示，希望能為安納罕抱回一座總冠軍，讓現場氣氛嗨翻天。而大谷加盟日正好是陣中隊友「神鱒」楚奧特的大喜之日，最後他也不忘祝福楚奧特新婚快樂，並提到自己非常期待可以趕快見到天使的隊友們。

大谷翔平坦首次在天使球迷前面承演講超緊張。（美聯社）

當媒體問到大谷為何最終選擇天使作為最終落腳處，大谷說：「我覺得自己跟這支球隊非常有緣份，天使是支很非常棒的球隊。」

對於自己在新球季將成為大聯盟第2位的二刀流選手，會不會很有壓力，大谷則表示，壓力是絕對會有的，不過他很有信心能有所表現，也特別提到有球迷們熱情的支持，一定能激勵他成為更好的選手。

天使老闆Arte Moreno也在加盟記者會上親手為大谷披上17號的球衣，由於之前大谷在火腿隊所穿的背號「11」號已經在天使隊被退休，被媒體問到為何後來選擇17號時，大谷也不忘展示幽默的一面，開玩笑地說：「我其實原本是是想選27號（楚奧特的背號），不過他們跟我說有人穿了！」

天使隊老闆親自為大谷披上17號球衣。（USA TODAY Sports）