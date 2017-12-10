NBA》鄧恩關鍵兩罰命中 公牛2分氣走尼克

2017/12/10 12:46

鄧恩拿下17分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛今於主場迎戰尼克，靠著鄧恩（Kris Dunn）末節2.9秒關鍵兩罰命中，終場以104：102收下本賽季第5勝，也是公牛首度拉出連勝。

開節公牛在新秀馬卡南（Lauri Markkanen）獨拿7分的帶領下，以27：18領先，次節尼克苦追，將分差縮小至5分。易籃後，尼克攻勢不斷，波辛傑斯（Kristaps Porzing）接獲坎特（Enes Kanter）助攻灌籃得逞後，首度將比數超前，第三節打完以71：68反超。

決勝節雙方數度互換領先，波辛傑斯倒數8秒跳投命中，兩隊以102：102戰成平手，不料最後2.9秒李伊（Courtney Lee）犯規，鄧恩兩罰穩中，波辛傑斯最後外線落空，公牛就以2分差帶走勝利。

公牛米洛提奇（Nikola Mirotic）替補出賽攻下全隊最高19分，鄧恩繳次高17分，馬卡南及諾瓦巴（David Nwaba）分別進帳15分。

尼克方面以波辛傑斯的23分最佳，李伊貢獻14分，坎特、麥德莫（Doug McDermott）、歐昆恩（Kyle O'Quinn）及尼利基納（Frank Ntilikina）皆拿下10分。

波辛傑斯貢獻全場最高23分。（歐新社）

相關關鍵字： NBA 紐約尼克 芝加哥公牛

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