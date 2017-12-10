NBA》詹姆斯賣命繳大三元 騎士險勝七六人

詹姆斯上場賣命拚搏39分鐘，繳30分、13助攻、13籃板，本季第3次大三元到手。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕騎士昨不敵溜馬終止13連勝，今在主場迎戰七六人再度遭遇嚴峻挑戰，在第4節落後情況下，老將魏德（Dwyane Wade）及克勞德（Jae Crowder）挺身而出，聯手拿下5分，終場騎士以105：98險勝七六人。

上半場打完，騎士以52：46暫時領先，易籃後，七六人一路緊咬，第4節倒數4分鐘，西蒙斯（Ben Simmons）一記扣籃，幫助七六人取得5分超前，隨後騎士反擊並再度超車。

緊要關頭，魏德接獲詹姆斯傳球後，先是投進2分球，隨後克勞德再補上一顆三分彈，奠定勝基，也讓七六人吞下3連敗。

此役騎士全隊飆進14顆三分球，命中率達48.3%，詹姆斯（LeBron James）上場拚搏39分鐘，繳30分、13助攻、13籃板，本季第3次大三元到手，替補上陣的射手柯佛（Kyle Korver）砍進4顆三分球繳13分。

七六人先發5人有4人得分上雙，卡文頓（Robert Covington）投進5顆三分球，收下19分、6籃板，可惜在第4節最後關頭，因摔進觀眾席，只能退場休息；帥哥射手瑞迪克（J.J. Redick）同樣進帳19分，狀元西蒙斯則繳出14分、10助攻。

卡文頓在第4節最後關頭，因摔進觀眾席，只能退場休息。（USA TODAY Sports）