NBA》近9戰奪8勝 馬刺客場射日成功

艾德瑞吉挹注20分9籃板。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今做客太陽，在主力多數輪休的狀況下，靠著艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）攻下全隊最高20分9籃板，外加佛比斯（Bryn Forbes）最後21.9秒命中關鍵外線，終場以104：101射日，奪下4連勝、近9戰贏下8場。

馬刺在老將吉諾比利（Manu Ginobili）、帕克（Tony Parker）雙雙輪休，雷納德（Kawhi Leonard）尚未復出，P.加索（Pau Gasol）也沒上場的狀況下，仍順利贏球。

儘管不是以第一陣容應戰，馬刺開節就取得雙位數優勢，上半場最多領先15分，不過易籃後太陽急起直追，末節3分44秒華倫（TJ Warren）飆進三分球，太陽連拿7分，將比數以94分扳平。最後29.7秒，傑克森（Josh Jackson）兩罰一中，太陽小贏2分，不過馬刺靠著佛比斯21.9秒外線得手奠定勝績，最終以3分差送太陽三連敗。

馬刺本場以艾德瑞吉及板凳出賽的米爾斯（Patty Mills）攻下20分最高，蓋伊（Rudy Gay）則有16分進帳；太陽部分以替補出賽的J.詹姆斯（Mike James）繳25分最佳，華倫貢獻次高24分。

佛比斯。（資料照，美聯社）

M.詹姆斯攻下全場最高25分。（USA TODAY Sports）。



