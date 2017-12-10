NBA》末節狂拿40分 火箭逆轉拓荒者

哈登。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今作客拓荒者的比賽，前3節打完火箭仍落後14分，不過在第4節風雲變色，火箭單節狂拿40分，其中一哥哈登（James Harden）就包辦15分，帶領火箭以124：117逆轉拓荒者，取得9連勝，持續獨佔西部龍頭。

比賽一開始，兩隊一哥哈登與里拉德（Damian Lillard）就互相飆分，哈登單節砍下17分，里拉德則是命中4顆三分球，雙方比數呈現拉鋸，半場打完兩隊62：62平手進入下半場。

進入第3節，里拉德與麥考倫（CJ McCollum）聯手打出一波11：0的攻勢，在加上里拉德在此節末段連續命中2顆三分球，3節打完拓荒者以98：84，帶著14分領先進入第4節。

不過第4節，火箭猶如「開外掛」，單節狂拿40分，其中哈登包辦15分，保羅（Chris Paul）單節也有10分進帳，反觀拓荒者熄火僅拿19分，終場火箭以124：117逆轉拓荒者，取得9連勝，戰績來到20勝4敗，持續獨佔西部龍頭。

哈登本場比賽狂拿48分8籃板3助攻3抄截，保羅也有26分3籃板7助攻2抄截，中鋒卡培拉（Clint Capela）繳出10分11籃板雙十成績。

拓荒者方面，里拉德全場攻下35分4籃板6助攻，其中包辦命中9顆三分球，麥考倫則攻下28分2籃板4助攻。

里拉德。（美聯社）