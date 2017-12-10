NBA》魏斯布魯克大三元+關鍵罰球 雷霆逆轉灰熊

「魏少」魏斯布魯克命中關鍵罰球，帶領雷霆收下勝利。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕雷霆今客場踢館灰熊，克服雙位數落後，趁對手熄火，在第3節打出21：9攻勢翻轉局面，兩隊一路廝殺進延長賽，今繳出大三元的「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）讀秒階段2罰俱中，助隊以102：101險勝灰熊。

上半場打完，灰熊以57：46暫時領先，第3節進攻卻大當機，單節僅拿下9分，讓雷霆得以超前；第4節倒數階段，灰熊M.加索（Marc Gasol）和艾文斯（Tyreke Evans）雙雙獲得罰球機會，但都未能把握，皆以2罰中1收場，兩隊戰成92：92進入延長賽。

延長賽兩隊競爭依舊激烈，倒數5秒，魏斯布魯克2罰命中後，助雷霆取得1分領先，艾文斯雖在延長賽中獨拿7分，但最後一擊卻挨了安東尼（Carmelo Anthony）一記火鍋，只能眼看對手把勝利帶走，苦吞3連敗。

魏斯布魯克今繳出20分、14助攻、11籃板收下本季第8次大三元，但事實上魏少今29投7中，命中率是慘澹的24.1%；今拿下大三元後，魏斯布魯克生涯共累積87次，近期3場比賽中有2場繳出大三元。

魏斯布魯克今天命中率還是偏低。（美聯社）

安東尼、亞當斯（Steven Adams）兩人皆繳21分、9籃板，喬治則因傷持續高掛免戰牌。

灰熊今在罰球線上17投10中，命中率僅58.8%，尤其在決勝階段未能把握，成了輸球主因，艾文斯砍下全場最高29分、13籃板，M.加索22分、6助攻、6籃板。

灰熊艾文斯砍下全場最高29分。（美聯社）