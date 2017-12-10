2017職棒傳奇球星公益賽 那些年我們的英雄－嗨，你們好嗎？

作者：柯智騰

職棒剛成立的那一年，小二的我買了當時虎隊慶祝拿下季冠軍榮耀的冠軍杯，只是單純的想要去三商巧福買飲料可以續杯。一個小孩子單純的理由牽起我跟虎隊的十年情。儘管從元年上半季以後三商的戰績就一直不理想，但是虎迷們始終不離不棄，總是希望某年可以等到虎隊揚威的一天，那是一種球迷支持球隊最真的感情投資。

是的，支持球隊就像一個投資，希望收回的只有單純的快樂和滿足，但是我卻不知道要去向誰討。你知道，當有人在你身邊陪了你十年，然後他突然離開了，這不是可以隨便可以找另一個人代替的。

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三商虎在我的歲月裡扮了一個重要的角色，每一位球員都好像是我的親人一樣，帥氣的鷹俠、全壘打王林仲秋、小馬哥黃世明、紳士投手康明杉、金門仔翁豐堉、三十二歲還會進步的劉義傳、微笑野手何良志，本土第一位完全打擊的陳該發、還有眾多的虎將，每一位都曾是我的歡笑悲傷，每一球都是我心所繫，每一擊都使我牽腸掛肚。

三商虎解散十八年，夢裡常出現三商虎復活的夢，但夢終究是夢。但是兩年前的一場OB賽，賽後虎將走上看台的瞬間，我完全沒想到這麼多年後還可以近距離看到他們，有虎迷已經落淚，我差她一點，我只是鼻頭酸酸的，淚水在眼眶打轉而已。

這個現實的畫面才讓我知道他們還是我心之所繫的虎將。跟秋哥合照時他說了句：「好久不見。很抱歉今年明星賽沒能到場。」賽後虎迷聚餐才知道他明星賽那天還問了其他虎迷我怎麼在台中還沒去。心中除了感動還是感動。

隨著一年年過去，他們能在場上帶給我們的表演也越來越少，三商解散前幾年，還覺得十年還好遠，沒想到已經快二十年了。那些解散時的難過、憤怒、傷心、絕望早已煙消雲散，取而代之是對於你們的關心，還有能跟虎迷一起看虎將打球的時光。

對我來說，知道你們都很好就夠了，在各地努力生活的虎將都很好就夠了。如果真的有天，三商OB賽成真了，請了多數的虎將回來，甚至連巴拿馬的那位帥氣三壘手也能回來就夠了。三商復活的夢就讓我三不五時在每晚腦中浮現就好了，這樣就很滿足了。

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