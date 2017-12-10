NBA》字母哥火力全開 率公鹿大勝爵士

亞德托昆波。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天公鹿坐鎮主場迎戰來犯的爵士，鹽湖城大軍進攻方面雖然多點開花，總共6人得分上雙，但卻擋不住公鹿全能前鋒「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）狂轟37分13籃板的火力示範，終場公鹿以117：100擊退爵士，3連勝順利入袋。

比賽一開始公鹿就士氣高昂，在亞德托昆波的帶領下打出一波10：2的高潮，第一節打完地主隊就已取得雙位數的領先。次節公鹿高歌猛進，持續將領先優勢擴大，而爵士及時回穩，積極的攻擊油漆區來用罰球追趕分差，兩隊以9分之差進入下半場。

第三節爵士命中率依然低迷，近來狀況火熱的新秀米契爾（Donovan Mitchell）遭到嚴密死守；而公鹿這邊亞德托昆波繼續一枝獨秀，助球隊帶著83：66的領先進入決勝節。末節爵士展現頑強的韌性，打出一波13：1的反擊，將分差縮短到10分，而關鍵時刻亞德托昆波兩罰全中為球隊穩住軍心，此後爵士便無力翻盤，最終以17分之差兵敗密爾瓦基。

爵士隊米契爾12分3搶斷、盧比歐（Ricky Rubio）10分2籃板7助攻、戈貝爾（Rudy Gobert）20分9籃板；公鹿隊的布雷德索（Eric Bledsoe）20分4籃板3抄截、亞德托昆波37分13籃板7助攻、米德爾頓（Khris Middleton）20分5籃板5助攻。