LOL明星賽》粉絲歡呼下挺進冠軍戰 中國Xiye：感覺就像在LPL主場

二比一打敗強敵南韓明星隊後，中國明星隊中路選手xiye賽後接受Sjokz採訪。（取自YOUTUBE）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》2017 全明星賽今（10）日進入第三日賽程，兩場四強賽分別由LMS台灣明星隊與LPL中國明星隊出線，明日將在冠軍戰交手，最令人津津樂道的是中國與南韓四強賽的第二局，中國隊雖然在第49分鐘中路會戰打出一波ACE，準備迎接勝利結束比賽，沒想到自家主堡卻被湧入的小兵攻陷，令中國選手大為傻眼，所幸第三局還是掌握住勝利。

中國隊打出一波ACE，沒想到自家主堡卻被南韓「粉絲」擊潰。（取自YOUTUBE）

原本以為到手的勝利卻飛了，讓中國AD選手Uzi傻眼。（取自YOUTUBE）

以二比一打敗強敵南韓明星隊後，中國明星隊中路選手xiye賽後也接受Sjokz採訪，全文如下：

Sjokz：戰勝南韓的關鍵是如何？

Xiye：關鍵是我們五人都發揮得特別出色，才能贏下南韓。

Sjokz：感覺中國隊配合非常好，想問這次中國隊的氣氛是怎麼樣，怎麼能配合得這麼好？

Xiye：大家平常時玩得比較開，然後打比賽的默契就會更好。

Sjokz：雖然我們現在在北美場館，但現場有非常多LPL粉絲，你現在有什麼樣的感受？

Xiye：雖然是在北美打比賽，但給我感覺就像在LPL主場一樣，感覺因為有這麼多主場優勢我們才能贏下比賽。