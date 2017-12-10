澳職》蔣智賢、張進德猛打 陳鴻文0.1局挨轟被打爆

陳鴻文。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕擁有最多台灣球員的2支澳職隊伍布里斯本俠盜隊和雪梨藍襪隊今天再度交手，效力於藍襪隊的蔣智賢5打數敲出4安打，張進德也繳出5支3，效力俠盜隊的林智勝則是4支1，而同隊的前兄弟投手陳鴻文上場救援卻被敲6安狂丟5分，所幸俠盜隊最後靠著在延長賽擊出再見滿貫砲以15：12擊敗藍襪隊。

此役藍襪隊靠著二局下的兩分砲率先破蛋，而俠盜隊靠著「大師兄」林智勝3下破蛋，4、6局又各有三分進帳，前6局結束就以7：5逆轉領先藍襪隊。

7局上俠盜隊換上「瘋馬」陳鴻文接替投球，他先被蔣智賢敲安上壘，接下來又被轟出在澳職的首發全壘打丟掉兩分，面對張進德在內的三位打者又連續被敲3支安打失1分，好不容易用三振抓到1個出局數後，卻又被敲出二壘安打再失2分，之後就被換下場休息。

此役最後打到延長賽10局下，俠盜隊靠著再見滿貫砲以15：12擊敗藍襪，讓陳鴻文敗戰解套，不過他主投投0.1局就被敲6安打，狂失5分全都是責失，防禦率高達19.29。

藍襪蔣智賢5打數有4支安打1保送，打擊率4成14；張進德5打數有3支安打1保送，還有1分打點進帳。而林智勝則是4打數1安打1打點，打擊率3成27。

蔣智賢（右）。（資料照，取自藍襪隊官方推特）

俠盜隊和藍襪隊對戰，5名台灣球員三度對決。（取自澳洲職棒台灣粉絲團）