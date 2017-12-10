冬盟》林立九局打回超前分 中職聯隊仍被日本社會人逼和

中職聯隊林立連續2天在9局上打下超前分。（中職提供）

〔記者徐正揚／斗六報導〕「娶某前」的林立，威力真的凌厲，連續2天在9局上敲安打下超前分，可惜中職聯隊今天牛棚沒能守成，被日本社會人以5：5逼和，無緣締造6連勝，但6連不敗已是中職球隊在歷屆冬盟最佳成績。

中職聯隊打完6局以2：4落後，7局上重啟攻勢，靠安打、觸身球加犧牲觸擊攻佔二、三壘，因應對手換上左投高橋拓己派楊家維代打，他適時擊出安打掃回2分扳平比數；9局上1出局二壘有人，林立用二壘安打送回第5分超前，也是他連續2天在9局上建功。

9局下王鴻程續投，開局連來5個壞球，社會人靠保送加犧牲觸擊攻佔二壘，中職聯隊換朱俊祥關門，才投2球就被代打松本桃太郎敲安追平，想打破中職自2013年改採單一球隊的單屆最多8勝紀錄，只好等到後天。

總教練林振賢指出，連續兩天都是先攻，先攻一定要設法打出大局，只領先1、2分就有可能被追平，沒能贏球雖然可惜，但全隊從落後到追平到超前，士氣與企圖都非常好，這點最值得高興。

林立要籌備16日的婚禮，賽後便提前離隊，林振賢認為，林立的能力本來就很好，經過這次冬盟信心又加強不少，明年一定有他的空間。

中職聯隊楊家維7局上擊出2分打點安打追平比數。（中職提供）