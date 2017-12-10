SBL Live》賈西亞手感火熱 上半場台銀1分領先富邦

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 勇士 26 19 45 台銀 25 21 46

第二節

次節一開始雙方就各拿下兩分，賈西亞展現外線能力，連續在中距離拿下分數。富邦連續發生失誤錯失不少機會，台銀開始維持領先，不過富邦也緊追在後，比數並沒有被拉開。不過李維哲、郭少傑接連在罰球線上拿下分數，賈西亞也延續中距離的火燙手感，台銀打出一波10：3攻勢，比數一度來到7分差。

賽勒在禁區仍佔優勢，和蔡文誠接連在籃下得分，打出一波11：3追上台銀，台銀最後一擊遭賽勒輕鬆蓋火鍋，上半場結束由台銀1分領先富邦。

第一節

比賽一開始由台銀率先搶下球權，不過最後洋將賈西亞在中距離並沒有放進，富邦林郅為在下一波攻勢中成功在籃下得分。之後台銀陳順詳再射進一記三分彈，雙方一來一往。賈西亞運用速度優勢，避免在禁區與賽勒正面對決，成功在中距離得分。富邦蔡文誠直闖禁區後成功吸引防守者，再傳給三分線外空檔的張宗憲，拿下三分。

雙方節奏相當緊湊，最後三分鐘台銀李維哲投進三分球一度小幅拉開比數，不過富邦張宗憲、林書緯接連上籃得分，張宗憲又掌握住罰球機會，雙方數度互換領先，首節結束富邦26：25領先。