中職》下勾投法改側投 游宗儒把廖于誠當目標

中職聯隊游宗儒。（中職提供）

〔記者徐正揚／斗六報導〕游宗儒昨天對韓職聯隊8局下登板中繼，只用3球就演出三振化解危機，被中職聯隊教練團認為是9局上能重啟攻勢進而贏球關鍵，但他認為，只是做好自己的工作，每個人都是贏球的關鍵。

游宗儒指出，第8局表定是林威志的責任額度，雖然教練在2出局後換他接手，因為已經在牛棚完成準備，上場就不去管壘上跑者，只專注在解決打者。

「我是右手側投，可能因為輪到右打，才換我上去，感覺打者想抓直球攻擊，所以我連投3個變化球」他說。

游宗儒在11月26對日職西軍中繼0.2局、挨3安失4分承擔敗投，之後連續7場出賽沒有責失、連續6場無失分，他表示，第1場沒投好，常與同為側投的黃子鵬交換意見，因此培養出好交情。

「那場我太在意，接連被安打後，不相信自己的球，雖然我算子鵬的學長，但他的心理素質比我好，給我很多建議」他說。

游宗儒本屆累計4次中繼成功並列最多，他認為，前次來冬盟就傻傻地投，到後面就沒力了，愈急著球表現就愈投不好，影響自己的信心，第2次來更知道自己要什麼，「最重要的是心態，告訴自己要正面投每1球」。

游宗儒原本採下勾投法，大一時為提高競爭力改為側投，進職棒後將恩師前兄弟象廖于誠視為目標，「從高中到現在，他都義務指點我，給我很多幫助，影響我滿多的，希望有一天我能像跟他一樣」。