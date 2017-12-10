史上最佳成績！新竹市少棒聯隊奪台彩威力盃亞軍

新竹市少棒聯軍參加第五屆台彩威力盃少棒錦標賽奪得亞軍及獎金50萬元，是歷年成績最佳一次。（照片由新竹市府提供）

［記者洪美秀／新竹報導］第5屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，經4天纏鬥今天成績出爐，由東園、西門及民富國小所組成的新竹市棒球聯隊榮獲亞軍及50萬元獎金，寫下歷年最佳成績，小球員的表現優異，讓人讚賞。

新竹市聯軍以東園國小9名選手為主，加上西門、民富3所學校球員組成，由東園國小教師卓文華擔任總教練，從開賽一路過關斬將，9日8強賽先以11比10險勝宜蘭縣，4強賽再以12比8擊敗雲林縣，雖然冠軍賽輸給傳統強隊台東縣，但表現可圈可點，內野手卓羿均還獲頒打點王，與總教練卓文華是父子檔，堪為美談。

新竹市聯隊去年在台彩威力盃拿下第4名成績，今年更上一層樓，抱回亞軍獎盃。市長林智堅說，將持續提供選手們更好的環境，讓竹市棒球運動持續扎根。

新竹市少棒聯軍參加第五屆台彩威力盃少棒錦標賽奪得亞軍及獎金50萬元，是歷年成績最佳一次。（照片由新竹市府提供）（

總教練卓文華說，球員經驗與默契是致勝關鍵，球隊前4棒卓羿均、黃贊維、呂承諺、陳昕愷去年就參加過台彩威力盃，投打跑守各方面都很出色，較有經驗，也帶動其他隊友。加上經平時友誼賽磨練，讓球隊即使集訓時間較短，球員間仍有相當程度的默契與熟悉度，拿到亞軍的好成績，明年將再接再厲。

市府教育處表示，台彩威力盃少棒賽，是台灣首項設置獎金的少棒比賽，冠軍獎金有100萬元。起源為一位威力彩頭獎得主，為圓棒球夢而捐贈1.2億元振興花蓮棒球；賽會冠軍獎金100萬元是少棒史上最高，亞軍50萬元、季軍20萬元、殿軍10萬元，將持續舉辦20年，今年有20支隊伍報名參加，也是創新高。

新竹市少棒聯軍參加第五屆台彩威力盃少棒錦標賽奪得亞軍及獎金50萬元，是歷年成績最佳一次。（照片由新竹市府提供）

新竹市少棒小選手卓羿均獲台彩威力盃打點王，而他的爸爸卓文華就是帶球隊拿到亞軍的總教練，父子檔參賽，堪為美談。（照片由新竹市府提供）

新竹市少棒小選手卓羿均獲台彩威力盃打點王，而他的爸爸卓文華就是帶球隊拿到亞軍的總教練，父子檔參賽，堪為美談。（照片由新竹市府提供）

新竹市少棒小選手卓羿均獲台彩威力盃打點王，而他的爸爸卓文華就是帶球隊拿到亞軍的總教練，父子檔參賽，堪為美談。（照片由新竹市府提供）