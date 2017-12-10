SBL Live》拉莫斯砍34分、17籃板 金酒92：78擊敗裕隆

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 金酒 30 21 17 24 92 裕隆 16 14 25 23 78

第四節

末節裕隆外線仍未開張，比數被逼在20分差上下，金酒靠拉莫斯在禁區的宰制力，裕隆則靠呂政儒連續三分球，不過手感發燙之際卻因為防守拉莫斯而集滿五犯畢業。之後裕隆改採全場壓迫防守，並積極在三分線外出手，呂政儒下場後周士淵也飆進三分球，將比數追至12分差，不過最後幾波進攻沒能把握。最後金酒以92：78擊敗裕隆。

第三節

下半場一開始裕隆先射進三分，帶出一波攻勢，不過裕隆外線持續打鐵，靠著柯旻豪積極往籃下進攻將比數縮小至15分差。

比賽進行到一半，金酒教練一度不滿裁判判決走上去抱怨，結果吃了一次T。在金酒節奏遭打亂的情況下，裕隆也慢慢追分，不過拉莫斯數次吸引對手犯規，有很多站上罰球線的機會。裕隆奧斯丁在三分線45度找到底角空擋的胡凱翔，成功拿下3分，比數縮小到10分差。

第三節結束金酒68：55領先裕隆。

第二節

奧斯丁下場休息，裕隆在沒有洋將的劣勢之下，呂政儒先射進三分彈試圖追分，隨後奧斯丁再度上場換下李德威，但裕隆手感熄火，命中率低迷，金酒趁勝追擊，拉莫斯利用身材優勢吃遍禁區。

裕隆持續打鐵，防守方面也讓金酒不斷得分，一路落後到20分，上半場結束金酒以51：30領先。

第一節

比賽一開始金酒先在中距離射進，呂政儒再回敬一記三分球並帶出一波5：0攻勢。裕隆洋將奧斯丁一上場就因腳踝不適又下場，金酒趁機率先拿下10分。金酒拉莫斯在籃下輕鬆轉身得分。柯閔旻豪逮到防守漏洞鑽進禁區上籃得分。不過金酒靠著蘇奕晉及拉莫斯搶下10分領先優勢。

拉莫斯在籃下單打無人能擋，首節就拿下12分，蘇奕晉也上演三分、中距離及歐洲步全能表現，首節砍下10分。首節金酒30：16領先裕隆。