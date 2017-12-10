SBL》塞勒轟30分、20籃板 富邦勇士擊敗台銀

富邦洋將塞勒轟下30分、20籃板。（記者林正堃攝）



〔記者廖聿偉／台北報導〕賽前戰績2勝1敗的台銀，今在主題週碰上富邦勇士，兩隊一路拉鋸到末節才分出勝負，富邦洋將塞勒主宰禁區，轟下30分、20籃板，力壓台銀賈西亞的26分、16籃板，終場富邦87：80擊敗台銀。

陳順詳首節就展現想達成4000分的企圖心，三分球3投2中，進帳6分，「台銀小跑車」李維哲三分球2投全進獨得8分，富邦開賽火力平均，先發五人首節都有分數進帳，26：25小幅領先。

次節雙方持續拉鋸，台銀洋將賈西亞主導攻勢，單節攻下8分，加上郭少傑連兩場扮演「板凳暴徒」，次節也進帳7分，上半場台銀反取得1分領先。

下半場雙方仍在個位數的分差拉鋸，第三節剩1分30秒，陳順詳投進本場第三顆三分彈，不但將比分縮小至3分差，也完成生涯第4000分的里程碑。

末節塞勒和林書緯內外連線，林書緯在底線投進三分彈，將比數拉大至全場最多的9分，但台銀並不認輸，靠著郭少傑三分球和李維哲切入連拿5分，一度將分差追到僅4分，無奈最後手感火燙的郭少傑右腳踝扭傷退場，台銀反撲功虧一簣。

富邦先發五人有四人得分上雙，林書緯15分、蔡文誠14分、14籃板、張宗憲也有13分的進帳。台銀陳順詳攻下15分、5助攻，李維哲14分，郭少傑則貢獻10分。