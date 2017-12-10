冬盟》三壘審誤判 韓職聯隊一度拒絕出賽

日職西軍2局下發生長坂拳彌（中）、岡崎大輔（左2）同佔三壘，三壘審吳冠輝（左1）判前位跑者長坂出局。（中職提供）

〔記者徐正揚／斗六報導〕韓職聯隊晚間迎戰日職西軍，2局下發生兩位跑壘員同佔三壘，因三壘審吳冠輝出現誤判，導致韓職聯隊一度召回球員拒絕出賽，歷經16分鐘後才恢復比賽。

2局下日職西軍先得2分以2：1超前，1出局仍攻佔二、三壘，根本薰擊出內野滾地球，韓職聯隊先傳本壘再傳三壘，三壘跑者長坂拳彌退回三壘，與二壘跑者岡崎大輔同佔三壘，三壘審判前位跑者長坂出局。

按照棒球規則7.03，前位跑者有權佔有該壘，應判後位跑者岡崎出局，三壘審發生誤判。

韓職聯隊總教練柳承安（右3）抗議裁判不應改判。（中職提供）

此時長坂離開三壘遭到觸殺，三壘審再判長坂出局，韓職聯隊認為已經3出局，但日職西軍抗議規則引用錯誤，場上應是2出局一、三壘有人，長坂應該回到三壘，隨後換韓職聯隊抗議，認為裁判已經判決2次出局，不應改判，召回球員拒絕出賽。

經過裁判組的確認與解釋，韓職聯隊接受更正後的判決，比賽於16分鐘後恢復，渡邊勝擊出內野安打為日職西軍再添1分，打完2局以3：1逆轉，韓職聯隊於3局上追回1分，打完5局仍以2：3落後。

後段形成打擊戰，韓職聯隊於第6到8局狂取7分，日職西軍在渡邊勝3分彈帶動下於第6、7局共得6分，兩隊最終以9：9打和，比賽時間4小時08分創本屆冬盟最長，韓職聯隊以8勝1和5敗與中職聯隊並列第2。

日職西軍渡邊勝6局下轟出追平3分彈。（中職提供）