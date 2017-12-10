足球》YAMAHA CUP花蓮區預賽 凱旋國小、富世武士首闖全國賽

花蓮富世武士岸首度晉級全國賽。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕第九屆YAMAHA CUP花蓮區預賽，12/9日在花蓮高農足球場盛大開踢，本次花蓮區參賽隊伍共24隊，競爭唯2的全國決賽門票，最終在激烈爭奪下，來自宜蘭的凱旋國小、花蓮的富世武士岸紛紛擊敗來自台東的球隊，順利取得前進全國賽的資格，巧合的是兩隊都是首次晉級到YAMAHA CUP全國賽。

本次花蓮區預賽，呈現與過往完全不同的局面，花蓮強校如北埔國小、化仁國小都在淘汰賽出局，最後4強局面除了宜蘭凱旋國小、花蓮富世武士岸外，還有2支來自台東縣太平國小、臺東寧埔身處4強之列。

但只有2個全國賽的門票，終究還是要分出勝負，凱旋國小靠著優異的傳導控球能力，2:0淘汰掉台東縣太平國小取得1/27日的全國賽門票。總教練陳宇倫表示：「原本YAMAHA CUP與宜蘭當地的賽事衝突到，但宜蘭當地賽事延賽，因此趕快帶球員下來花蓮比賽，沒想到能夠取得最後的全國賽門票。」去年陳宇倫帶領羅東的俱樂部前往台北區參賽，未能闖進淘汰賽階段，本屆帶領宜蘭凱旋國小參與花蓮賽事，也是凱旋國小首次參賽YAMAHA CUP，轉換賽區馬上看到好結果。

宜蘭凱旋國小首次報名就闖進全國賽。（主辦單位提供）

花蓮富世武士岸決賽以3:2險勝臺東寧埔，這是花蓮富世武士岸首次晉級到YAMAHA CUP全國賽，總教練洛帝尤道表示這些U12的球員發揮的不錯，過往我們是U10的球員比較強，很高興U12的球員也能打出好成績，加上我們平常訓練都有固定時間、固定場地訓練，而且我們很注重親子之間的活動，練球的時候家長一定要在場，一起參與小球員的每一刻。

成功取得全國賽門票，凱旋國小總教練陳宇倫目標是先闖進4強，他認為球員還需要更高強度的比賽，而且自己花了2年時間灌輸球員的傳導觀念，但要套在比賽還是需要多一點比賽經驗。花蓮富世武士岸總教練洛帝尤道則表示能夠晉級YAMAHA CUP全國賽是夢寐以求的事，既然都取得資格，當然希望是拿下冠軍。