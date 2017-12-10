「天使路跑、傳愛寶島」 千名天使用愛起跑

里約奧運馬拉松代表陳宇璿也一同參與天使路跑。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕台大EMBA 616屆校友基金推展我國基層體育運動會，秉持「社會有愛，創新向前」的經營理念，今天在新北市大台北都會公園微風運河園區，舉辦「天使路跑、傳愛寶島」公益路跑。活動日贈送每位參加者一對天使翅膀，象徵大家以天使之姿將愛傳遞到全台灣，報名費用全數捐贈予我國體育、心理衛生相關單位。

為改善我國基層運動訓練環善、增添設備與服裝、教練訓練費、比賽旅費、營養補給等問題，台大EMBA 616屆校友基金會號召跑友一同為基層體育運動盡一份心力，路跑活動分為10公里天使傳愛組及3.5公里小天使組，共吸引2500人共襄盛舉，共募集250萬元並全數捐出，總計受惠團體為10名，遍及新北、彰化、南投、雲林、屏東等地，受惠總人數為4215人。

天使路跑捐贈單位大合影。（主辦單位提供）

活動當天將由台大EMBA校友基金會袁蕙華董事長、新北市政府-朱立倫市長共同鳴槍為活動拉開序幕，更邀請到里約奧運馬拉松代表、世大運女子半馬團體第三名的陳宇璿一同蒞臨現場，與大家一起跑出健康跑出愛，將愛心傳遞到台灣的每個角落。

除路跑賽事外，主辦單位更精心安排網美拍照區，讓參加者留下最美好的回憶，包含：網美必拍IG最潮打卡「天使翅膀」、超夢幻獨角獸坐騎、巨型彩色天使翅膀，都將引爆跑友朝聖拍照打卡；另大會也安排供天使完賽衝刺拍照區為跑友留下最值得紀念的一刻。

活動日贈送參加者一對天使翅膀，象徵大家以天使之姿將愛傳遞到全台灣。（主辦單位提供）