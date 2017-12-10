迷你足球決賽嘉年華 培養台灣小球星（影音）

〔體育中心／綜合報導〕Mini Cup迷你足球賽的舉辦宗旨是推動幼兒在快樂踢足球的過程中玩出健康力，提供有品質的比賽及傳遞專業的運動概念。有別於民間的足球賽事，Mini Cup迷你足球錦標賽是由中華奧林匹克委員會共同主辦以及台北市教育局協辦的賽事。

迷你足球。（記者黃照敦攝）

目的是為了扎根，要讓小朋友從小就感受到身為足球員的光榮和魅力，Mini Cup迷你足球錦標賽雖然是小朋友的比賽，但決賽全程比照國際規格，從開幕儀式開始就有正式的會旗、公平競爭旗和球員進場儀式，比賽完後還有隆重的頒獎儀式，為全台灣首例。

迷你足球錦標賽雖然是小朋友的比賽，但決賽全程比照國際規格。（中華民國迷你足球協會提供）

開幕典禮十分隆重，除了迷你足球協會的房振昆理事長出席之外，還有共同主辦的中華奧林匹克委員會的林鴻道主席、協辦單位的台北市教育局曾燦金局長，台北市體育局蔡培林局長，以及身為賽事推廣大使的許淑華議員也都蒞臨現場，為開幕儀式增添許多光環。

開幕典禮十分隆重。（中華民國迷你足球協會提供）

同樣為首例，Mini Cup 迷你足球錦標賽每一組的冠亞軍和季殿軍賽事都由愛爾達體育頻道做電視現場轉播，從入場就依照國際賽事有先發球員唱名進場，轉播全程還有球評做播報，儼然讓這些愛踢球的小朋友成為小小球星！

決賽兩天除了有賽事的進行之外，場邊更有適合全家大小一起參加的嘉年華活動，不但有吃喝玩樂，還有專業的小朋友體適能檢測以及抽獎活動，讓非參加這個賽事的民眾們都能一起來感染足球的熱力！

迷你足球。（中華民國迷你足球協會提供）