NBA》德羅森25分9助攻 暴龍輕鬆禽王豪取6連勝

德羅森砍25分9助攻。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今做客國王，靠著當家一哥「龍王」德羅森（DeMar DeRozan）攻下全場最高25分9助攻，率隊以102：87擊敗國王，取得開季最長的六連勝。

首節暴龍來勢洶洶，先是以一波13：0的攻勢開局，最多更領先達15分，半場打完暴龍取得8分領先。易籃後，藍道夫（Zach Randolph）切入勾射，波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）飆進3分，國王將比數縮小至3分，不過仍敵不過德羅森單節13分的表現，第三節打完以67：79落後。

藍道夫19分11籃板。（美聯社）

末節最後1分42秒，法克斯（De'Aaron Fox）放進2分，國王落後9分，不料法克斯接著兩罰落空又發生失誤，伊巴卡（Serge Ibaka）、羅利（Kyle Lowry）相繼命中外線，澆熄國王氣勢，最終暴龍就以15分差輕鬆禽王。

暴龍德羅森砍下25分為全隊最高，伊巴卡貢獻次高的20分，羅利15分12籃板雙十演出；國王部份，藍道夫也有雙十成績，19分11籃板全隊最佳，替補的希爾德（Buddy Hield）得到17分，波丹諾維奇15分。

羅利15分12籃板。（USA TODAY Sports）